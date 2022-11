Llega el Mundial: más que nunca a cuidar el corazón

Corría junio de 1998. La escena mundialista se repetía y el indefectible recuerdo de la “Mano de Dios” volvía a la memoria de los hinchas. Argentina e Inglaterra se enfrentaban en octavos de final, en un encuentro que terminó con una victoria por penales de los albiceleste.

Mientras en tierras sudamericanas el triunfo se vitoreaba, del otro lado del Atlántico los ingleses vivían el amargo sabor de la derrota y padecían el lado B de la ritualidad futbolística: los infartos.

Es que según un estudio realizado en las 48 horas posteriores, los casos de cardiopatías aumentaron en un 25 por ciento como consecuencia del partido. Comenzó así un comprometido intento médico por evidenciar la vinculación de los eventos deportivos con el incremento de las enfermedades cardiovasculares.

El doctor Gustavo Alcalá, miembro de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), habló con RÍO NEGRO sobre esta problemática e hizo un llamado a prevenir hechos lamentables ante el inminente desembarco del Mundial de Qatar.

“Esto se debe a esa expectativa masiva, y de la cual los medios se hacen eco, aportando a la histeria colectiva detrás del triunfo o el fracaso de una Nación en una competencia”, aseveró Alcalá. Las emociones y la adrenalina constituyen solo la punta del iceberg de los cuadros coronarios.

El explosivo combo de comida en exceso, alcohol, poco descanso y abuso de drogas legales e ilegales, pueden despertar los síntomas. Aunque estudios recientes comprobaron la existencia de un nuevo causal: el relajamiento en los tratamientos de quienes cuentan con condiciones preexistentes.

“En el caso de los diabéticos, los que tienen hipertensión o colesterol elevado, suelen descuidar sus tratamientos los días de partido. Ese puede ser fácil de prevenir. Por eso recomendamos que los pacientes se esmeren y los tomen los medicamentos a horario, hagan ejercicio y eviten los excesos. Eso evitará muertes súbitas, principalmente en las instancias finales”, comentó el profesional.

Además el médico alentó a la realización de chequeos de rutina. Este tipo de episodios no son exclusivos de los mundiales, suelen darse frecuentemente en las festividades de fin de año. Alcalá cree que dada la cercanía de ambos eventos, puede darse una disparada de los casos.

Los más propensos

“¿Cómo es el identikit de las persona en peligro? Se ha visto que el que tiene más de 60 años -principalmente los varones-, los que fuman, son diabéticos y ya pasaron por una unidad coronaria, conforman el grupo prioritario”, explicó.

A ello se le deben sumar las condiciones de vida a la cual se encuentra inmerso el sujeto. En las personas de bajos recursos la tasa de incidencia sube exponencialmente por la imposibilidad de acceder a mejores condiciones de vida.

En los cuadros cardiovasculares la intervención temprana es clave. El desarrollo científico permite hoy reducir las secuelas a cero, si las actuaciones se producen dentro de la primera hora de presentados los síntomas.

“Si en medio del partido tengo opresión precordial, veo borroso, no puedo articular palabras, noto falta de fuerza en un brazo o piernas, es preferible que alguien me suba al asiento del acompañante y me baje en un centro de salud. Cada minuto importa”, finalizó.

Evitá el consumo excesivo de alcohol y las picadas

La cardióloga Sonia Costantini (MP 2610) advirtió que es necesario tomar algunas precauciones antes de ver un partido de fútbol de la selección Argentina durante este mundial y en especial aquellas personas que ya sufren una patología previa.

“Uno de los puntos principales es evitar el consumo excesivo de alcohol. Es preferible tomar agua o jugos de fruta”, indicó la especialista quien aseguró que afortunadamente los partidos que va a disputar la selección se encuentran alejados de los horarios de comida.

Otro de los puntos es tratar de no estar sentado durante los 90 minutos sino que en algún momento la persona se pueda levantar y caminar unos metros por el patio o el living de la propia casa. “Eso le va a bajar el nivel de estrés”, explicó la reconocida médica de Roca quien pidió que aquellos pacientes que sufren -por ejemplo hipertensión- se garanticen tener la medicación y continuar con los tratamientos y las recomendaciones médicas.

“Si se va a esperar un partido para comer algo siempre es preferible reemplazar las picadas por alguna comida mucho más saludable. Ante estos niveles de estrés que se puedan producir, siempre es preferible evitar aquellos productos con un alto consumo de sodio”, dijo la cardióloga al referirse alos quesos o salamines. Ante cualquier síntoma se debe consultar al médico de cabecera o a los servicios de emergencia.