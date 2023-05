¿Llegas tarde a todos lados? Probablemente seas un «timebender» y no lo sabías

Muchas personas tienen la capacidad de llegar tarde o sobre la hora a todos lados, sin importar la organización y el método que utilicen para lograr estar a tiempo. Según un estudio del sitio YouGov, 1 de cada 5 personas llega tarde al trabajo al menos un día a la semana y esta impuntualidad se puede notar aún más en los millennials.

Se trata de los timebender o también llamados “flexores del tiempo”, concepto desarrollado por Grace Pacie, una autora estadounidense que escribió un libro para explicar las causas de este comportamiento: Late!: A Timebender ‘s Guide to Why We Are Late and How We Can Change (en español, Tarde! Una guía para los flexores del tiempo sobre por qué siempre llegamos tarde y cómo podemos cambiar).

En la obra la Grace señala que existen dos tipos de personalidades:

Los “protectores del tiempo” que están ansiosos por llegar temprano.

Y los timebender o “flexores del tiempo”, que tienen dificultades para llegar en horario.

Según Paice, a los timebender no les gusta la rutina y se aburren fácilmente. Sin embargo, tienen la capacidad de enfocarse muy bien cuando tienen interés en algo y, si tienen poco tiempo, pueden trabajar de una manera muy efectiva.

Además, este tipo de personas tienden a realizar más de una tarea a la vez, de hecho, “no terminan una tarea que ya están realizando otra”, confirma Grace en una entrevista de la BBC.

A pesar de ser una tendencia muy marcada en algunas personas, en el mundo actual de rutinas hiperactivas, todos podemos ser un poco timebenders.

Sin embargo, “no todos los minutos tienen la misma duración para nosotros (los timbenders). El tiempo puede acelerarse o desacelerarse; podemos perdernos totalmente en algo y perder completamente la noción del tiempo. Por otro lado, si tenemos una hora de entrega, podemos trabajar de manera muy efectiva” asegura la autora.

En el mundo actual de rutinas hiperactivas, todos podemos ser un poco timebenders. Foto gostudents.

Asimismo, Grace destaca que los timebenders no llegan tarde a todos lados, sino a eventos sociales o fechas en las que no hay consecuencias graves.

No obstante, la impuntualidad para muchas personas puede significar una falta de respeto hacia los demás, por lo que Piece recomienda que los “flexores del tiempo” mejoren su organización.

Los timebenders asumen que llegar tarde es parte de su personalidad, pero según la escritora, “los rasgos de la personalidad no son ni marcados ni permanentes” y es por eso que pueden modificarse con acciones muy pequeñas.

Algunos pasos para mejorar la puntualidad son:

– Levantarse más temprano de lo normal para organizar el día.

– Registrar cuánto tiempo lleva realizar las tareas diarias del trabajo, estudio, aseo, arreglarse, almorzar, etc. Con esta lista, empezar a ordenar el tiempo de acuerdo a lo que uno demora.

– Tener un margen de 30’ o 40’ de previsibilidad antes de llegar a un destino.

– Preparar las cosas una noche anterior para no perder tiempo sobre la hora.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.