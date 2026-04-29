De «privilegio que se termina» a «no hubo delito»: Adorni habló sobre el uso de aviones oficiales por parte de familiares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió este miércoles 29 en el Congreso para brindar su informe de gestión, en medio de las investigaciones judiciales por su evolución patrimonial desde que ingresó al Estado. En este contexto, se refirió a la causa recientemente archivada sobre el viaje de su esposa en el avión presidencial para Estados Unidos.

La denuncia la había radicado el abogado Gregorio Dalbón e iba apuntada a Bettina Angeletti, pareja del funcionario, por haberse trasladado hacia Nueva York en la aeronave oficial, la cual se trasladaba hacia allí por el evento «Argentina Week» y que transportaba al presidente Javier Milei y una comitiva gubernamental.

La presencia de la esposa de Adorni causó polémica, ya que viajaba sin tener ningún cargo oficial ni tampoco representaba ninguna actividad institucional, sino que era con fines personales.

«En relación son la composición de comitivas oficiales de las que participé. El Poder Judicial ya se expidió sobre este tema: afirmó que no existió delito ni irregularidad en la invitación de mi esposa en el viaje del 6 de marzo con destino a Miami y Nueva York, cuya comitiva oficial fue aprobada conforme al decreto 713/16«, afirmó.

Además, acotó que «se comprobó judicialmente» que no existieron gastos de «viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado».

El decreto que hizo referencia Adorni fue publicado durante el gobierno de Mauricio Macri, que disponía que el secretario general de la Presidencia de la Nación -en este caso, Karina Milei- debería identificar a «las personas que integren la Comitiva Oficial» y cuya nómina deberá integran «la Comitiva Oficial, el destino y la duración del viaje».

«No existió incumplimiento en su invitación”, concluyó el funcionario en su exposición en el Congreso.

La polémica se instaló después de que trascendieran imágenes de la comitiva oficial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el «Rebe de Lubavitch». Allí, junto a toda la delegación de Milei, aparecía también Angeletti, esposa de Adorni.

En una nota en A24, el periodista Eduardo Feinmann cuestionó que su esposa viaje a Estados Unidos en el avión presidencial: «No es un taxi, no es un Uber. No es para que un familiar de un funcionario se suba». Adorni, por su parte, respondió: «Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen acá a Nueva York”.

Adorni aclaró que él quería que su esposa lo acompañe porque es su «compañera de vida» y además porque le iba a dar una mano. “Más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”, añadió.

Tiempo después, Adorni pidió disculpas por sus declaraciones y sentenció: “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”.

Según consignó la Justicia, los pasajes para el vuelo de regreso costaron más de US$10.000 y con reservas a nombre de «Jefatura.gob.ar».

Infobae indicó que los importes de los tickets costaron US$4.910,35 ($6.874.490 si contamos el dólar a $1400) y US$5.154,55 ($7.216.370), respectivamente, consignados bajo la denominación “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de ‘MISIÓN OFICIAL’”.

Qué decía el decreto que había anunciado Adorni que prohibía el uso de aviones oficiales para usos personales

El pasado 13 de agosto de 2024, cuando aún era vocero presidencial, Manuel Adorni había anunciado en conferencia de prensa el «Decreto 712/2024», que disponía que las aeronaves públicas no iban a poder se utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público.

Según dicta el el artículo 1° publicado en el Boletín Oficial, este decreto prohibe «su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada«.

Cuando Adorni presentó la nueva medida, afirmó que Cristina Kirchner utilizó casi 200 veces los aviones presidenciales para fines particulares en su etapa como vicepresidenta durante el gobierno del Frente de Todos.

«De esta forma, no se van a poder utilizar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública«, precisó.

El decreto instruye que las aeronaves públicas pueden ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, «siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al sector público«.

«En la Argentina del presidente Milei, el que hizo el ajuste fiscal más importante de los últimos 60 años y se ganó los elogios del mundo libre, este es otro privilegio que se termina«, concluyó Adorni.



