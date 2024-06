«Llenamos baldes para ir al baño»: estudiantes del IUPA denuncian problemas edilicios en Roca

Estudiantes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) enfrentan dificultades por problemas edilicios que están impactando directamente en las clases. Carolina Méndez, referente de la agrupación estudiantil Unesa, explicó que un cuerpo de delegados de Artes Visuales denunció las precarias condiciones en las que los alumnos deben cursar sus estudios debido a la falta de un edificio propio y a la saturación de las aulas disponibles.

«Nosotros en el IUPA venimos hace varios años con problemas de que no entramos en la sede central, entonces estamos recurriendo a cursar en otras sedes como el museo Italia Unida y el Iupita, así como en el estudio de formación docente«, explicó Méndez.

Estas sedes alternativas, sin embargo, no están acondicionadas para la actividad académica. «El museo se llueve, no está acustizado. El Italia Unida no tiene calefacción y los baños están sin agua», agregó.

Los estudiantes de Artes Visuales, en particular, enfrentan condiciones extremadamente difíciles. «Para la materia pintura, el agua es esencial, y los alumnos están llenando un balde de una canilla para poder ir al baño. No son condiciones adecuadas«, denunció Méndez.

Según comentó la estudiante, esta situación llevó a los alumnos y docentes a elevar notas de reclamo y organizar clases públicas para visibilizar el problema.

La semana pasada, los estudiantes realizaron clases públicas en los pasillos de IUPA, donde expusieron sus trabajos y reclamaron mejores condiciones de cursada. La protesta incluyó la recolección de firmas y la colocación de carteles para exigir una respuesta por parte de las autoridades.

La falta de presupuesto no solo afecta la infraestructura sino también los recursos esenciales para el aprendizaje. «No podemos resolver la falta de calefacción, la falta de atriles. Los docentes tienen salarios bajos, las becas no se están pagando y son de 10 mil pesos. Se está complicando mucho cursar, se los empuja fuera de las aulas en el marco de un gobierno nacional que desprestigia la educación pública», enfatizó la referente estudiantil.

La situación llegó a tal punto que la semana pasada se suspendieron las clases de la carrera de Música Popular que se desarrollaban en el Museo Italia Unida debido a la falta de condiciones adecuadas. «No se está dando una respuesta ni una contención en este contexto, en este momento tan clave para los estudiantes de cierre de cuatrimestre. ¿Qué hacer para tener clases, para poder cursar?«, se preguntó Méndez.

El impacto de las clases públicas y las protestas llevó a que el espacio cedido en el Club Italia Unida fuera cerrado este lunes. «Vamos a trasladar nuestras actividades a la sede central de IUPA», aclaró Méndez, destacando la necesidad de continuar con las actividades de protesta y visibilización para lograr una solución a los problemas que enfrentan.

«Hoy está esta actividad, que es una forma de visibilizar, seguir juntando firmas y adhesiones, y ponerlo también en denuncia en el marco nacional, que es la falta de presupuesto para la educación», cerró Méndez.