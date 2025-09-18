Lluvia y ráfagas de viento en la cordillera: el pronóstico del tiempo para este jueves en Neuquén y Río Negro

Una jornada marcada por la lluvia y la presencia de viento se anticipa para este jueves en importantes localidades de la Patagonia. Tanto San Martín de los Andes como Bariloche experimentarán un día con cielos mayormente cubiertos y la sensación de un ambiente fresco. Acá el detalle del pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada fresca con probabilidades de lluvia en la cordillera. Las temperaturas se mantendrán bajas en toda la región, con vientos predominantes del oeste.

En San Martín de los Andes, el cielo estará parcialmente nublado con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 10 y 40%. La temperatura mínima se situará en 5°C y la máxima alcanzará los 10°C.

El viento soplará del oeste con velocidades entre 13 y 12 Km/h, pero se esperan ráfagas que podrían llegar hasta los 39 Km/h. La franja horaria más compleja será durante la mañana y la tarde, según el pronóstico del SMN.

Pronóstico para Bariloche

Por su parte, San Carlos de Bariloche tendrá un día con el cielo nublado y una alta probabilidad de lluvia, entre el 70 y 100%. Las temperaturas serán ligeramente inferiores, con una mínima de 4°C y una máxima de 8°C.

Los vientos también serán del oeste, pero con mayor intensidad, entre 32 y 41 Km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 50 Km/h. Estas condiciones se intensificarán en la mañana y tarde, demandando precaución a los residentes y visitantes.

Se recomienda a los residentes y turistas tomar las precauciones necesarias ante las condiciones de lluvia y las ráfagas de viento. La inestabilidad climática será una característica distintiva de este jueves en la región cordillerana patagónica, tal como lo indica el SMN.