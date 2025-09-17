¿Cómo estará el tiempo este jueves 18 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Inestable con probables lluvias y chaparrones. En cordillera, lluvias y nevadas. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado. Desmejorando con lluvias, más intensas en cordillera. Viento moderado del sector norte rotando al oeste. MIN 5°C /// MAX 11°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del sector norte cambiando a regular del oeste. MIN 4°C /// MAX 17°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Inestable en cordillera hacia la noche. Viento leve de direcciones variables cambiando a moderado del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN 6°C /// MAX 20°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con lluvias hacia la cordillera. Viento moderado del sector norte rotando al oeste con algunas ráfagas. MIN 6°C /// MAX 20°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Probables tormentas hacia valle medio, algunas localmente intensas. Viento moderado del este rotando al sector sur. MIN 9°C /// MAX 19°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nuboso. Probables lluvias y tormentas de variada intensidad. Viento moderado del sector este. MIN 8°C /// MAX 18°C
