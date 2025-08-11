Viento fuerte y temperaturas cálidas en el Alto Valle: el pronóstico para el lunes en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta por fuertes vientos en Neuquén y Río Negro. El Alto Valle no está incluido pero el viento igual será intenso en la zona. Te contamos el detalle del pronóstico para este lunes.

En la zona de Neuquén capital se espera que las temperaturas oscilen entre los 4°C y los 22°C este lunes. Los cielos se mantendrán cubiertos según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al viento, se espera que gane intensidad en horas de la tarde con ráfagas de más de 60 km/h. Durante la noche se calmará pero continuará presente hasta el miércoles por la madrugada.

En Roca el viento dirá presente este lunes: ráfagas de más de 60km/h

En Roca el panorama es similar, las temperaturas oscilarán este viernes entre los 5°C y los 24°C. Los cielos estarán cubiertos.

Las ráfagas de más de 60km/h se harán sentir en horas de la tarde. Para la noche calmarán levemente su intensidad pero seguirán hasta el miércoles por la madrugada. Los cielos también permanecerán cerrados.