Viento con ráfagas de hasta 100 km/h: ¿cuáles son las horas más complicadas por el alerta en Neuquén y Río Negro?

Este lunes 11 de agosto será una jornada marcada por el viento en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró una alerta amarilla y las ráfagas podrían superar los 90 km/h. Te contamos los detalles de las horas más complicadas.

El organismo nacional comunicó una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a varias localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Detalló que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que «podrán superar los 90 km/h pudiendo ser superados de manera puntual».

Mapa de las zonas afectadas por la alerta

¿Cuáles son las horas más complicadas por el alerta en Neuquén y Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las ráfagas más fuerte de viento se comenzarán a sentir durante las primeras horas de la tarde y se mantendrán incluso hasta el atardecer, tanto en Neuquén como en Río Negro.

Se prevé que a la noche persista el viento, pero de manera más leve por lo cual no traerá mayores complicaciones.

En cuanto a las zonas afectadas, el organismo reiteró que en Neuquén el viento alcanzará: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar.

Por su parte a Río Negro, afectará a: Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo.