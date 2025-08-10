Alerta en Neuquén y Río Negro este lunes: se esperan ráfagas de 90 km/h, lluvias y posibles nevadas
Fuertes vientos y lluvias intensas afectan zonas cordilleranas y mesetas de Neuquén y Río Negro. Se recomienda extremar precauciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este lunes que pone en jaque a gran parte de Neuquén y Río Negro. Durante las primeras horas de la semana, se prevén condiciones climáticas adversas que incluyen fuertes vientos, lluvias intensas y posibles nevadas, especialmente en las zonas cordilleranas de ambas provincias.
Las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h, y las precipitaciones acumuladas en algunas regiones llegarían hasta 90 milímetros, con la posibilidad de que la lluvia se mezcle con nieve en las zonas más altas.
Zonas afectadas en Neuquén: alerta por viento y lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias zonas de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos para este lunes:
Las áreas afectadas son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
En estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h de forma puntual.
Neuquén: se espera lluvia con posible nieve en las zonas altas
La alerta también alcanza a la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y Sur de Aluminé, donde se esperan lluvias, que ascienden a nivel naranja con precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm y posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en las zonas más altas, como por viento en alerta amarilla, con ráfagas del sector oeste que pueden superar los 90 km/h y velocidades entre 45 y 60 km/h.
Río Negro: ráfagas de hasta 90 km/h este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una alerta amarilla por vientos para las siguientes zonas de Río Negro:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- Nueve de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- Veinticinco de Mayo.
Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h de manera puntual.
Río Negro: alerta naranja por lluvias en las siguientes zonas
El SMN emitió para este lunes alertas por lluvias para las siguientes zonas de Río Negro:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
En estas áreas se espera alerta amarilla, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 15 y 30 mm, que pueden superarse puntualmente. En las zonas más altas no se descarta que las lluvias puedan presentarse en forma de nieve.
Además, la alerta asciende a naranja en las mismas zonas, donde podrían registrarse lluvias localmente fuertes, con acumulados entre 50 y 90 mm o más, y la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en las partes más altas.
