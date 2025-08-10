Alerta en Neuquén y Río Negro este lunes: se esperan ráfagas de 90 km/h, lluvias y posibles nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este lunes que pone en jaque a gran parte de Neuquén y Río Negro. Durante las primeras horas de la semana, se prevén condiciones climáticas adversas que incluyen fuertes vientos, lluvias intensas y posibles nevadas, especialmente en las zonas cordilleranas de ambas provincias.

Las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h, y las precipitaciones acumuladas en algunas regiones llegarían hasta 90 milímetros, con la posibilidad de que la lluvia se mezcle con nieve en las zonas más altas.

Zonas afectadas en Neuquén: alerta por viento y lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que varias zonas de Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos para este lunes:

Las áreas afectadas son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

En estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h de forma puntual.

Neuquén: se espera lluvia con posible nieve en las zonas altas

La alerta también alcanza a la Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y Sur de Aluminé, donde se esperan lluvias, que ascienden a nivel naranja con precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm y posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en las zonas más altas, como por viento en alerta amarilla, con ráfagas del sector oeste que pueden superar los 90 km/h y velocidades entre 45 y 60 km/h.

Río Negro: ráfagas de hasta 90 km/h este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una alerta amarilla por vientos para las siguientes zonas de Río Negro:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h de manera puntual.

Río Negro: alerta naranja por lluvias en las siguientes zonas

El SMN emitió para este lunes alertas por lluvias para las siguientes zonas de Río Negro:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

En estas áreas se espera alerta amarilla, con precipitaciones acumuladas estimadas entre 15 y 30 mm, que pueden superarse puntualmente. En las zonas más altas no se descarta que las lluvias puedan presentarse en forma de nieve.

Además, la alerta asciende a naranja en las mismas zonas, donde podrían registrarse lluvias localmente fuertes, con acumulados entre 50 y 90 mm o más, y la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en las partes más altas.