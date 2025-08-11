Arraigo en Challacó: la querencia de los Rondanina desde hace más de 100 años

La tarde ya transitaba sus primeras horas, después del almuerzo, cuando Sebastián asomó en el camino de regreso al hogar, montado en su bayo de crines negras. “Rayito” es el nombre de ese compañero, petiso y tranquilo, con el que este jefe de familia acorta distancias cada día, como quien se mueve en colectivo, solo que con más cielo y aire puro alrededor. De perfil bajo y alpargatas, este hijo de los Rondanina viene de raíz pionera, pero no necesita alardear con que su apellido ya ostenta más de 100 años en la lejana Challacó.

El registro que legitima esta afirmación sale nada menos que de la histórica Guía Edelman, fechada en 1924 y que se conserva en el Archivo de Diario RÍO NEGRO, donde la descripción en torno a esa Estación de tren camino a Plaza Huincul ubicaba al bisabuelo del entrevistado, también llamado Sebastián, como encargado de la Estancia “La Licia”, ubicada «a dos leguas y media al Sud de Challacó», en la propiedad del “Dr. Juan José Ysaurralde”.

A la derecha el tanque de agua para las máquinas a vapor y de fondo la Estación, frente al antiguo galpón. Foto: Cecilia Malletti.

Como ahora, eran tiempos de “población muy reducida, sin servicio de coche ni de alojamiento”, pero donde la Estación de Ferrocarril resistía al costado sur de la línea de Neuquén a Zapala, moviendo pasajeros, cargas y encomiendas desde Enero de 1914. Lo contabilizado en 1923 daba cuenta del arribo de 642 personas, 1.233 toneladas de carga recibida y 120 toneladas de encomiendas, cifras mucho mayores a las despachadas, indicador que hablaba del impulso que buscaban consolidar en esos pagos, con la mira ya puesta en el petróleo de esa zona.

Devenida en documento histórico, la Guía Edelman, ese grueso libro que recopilaba información, direcciones y contactos al estilo de las también extintas «Páginas Amarillas» posteriores, ya hablaba en los años de vida territoriana sobre «el galpón de 128 metros cúbicos para almacenamiento de cargas» que todavía hoy resiste ventarrones, a 81 kilómetros de Neuquén.

Una postal en las Fiestas Patrias celebradas en Challacó, dos años antes de la mención en la Guía Edelman.

«Descarga de motor de la Compañía Astra», detalla la Revista «Más Neuquén». La firma era una de las que intentaba perforar en la zona.

Con todo ese entorno como paisaje se fueron desarrollando los Rondanina: con el andén, el tanque de agua para las antiguas máquinas a vapor, los intentos de perforaciones hidrocarburíferas de empresas como la Compañía Astra, la inglesa “Anglo Persian Oil Company”, las firmas “Kinkelin” y “Titán”, mientras el almacén de Ramos Generales de “Castagnous Hermanos” acopiaba frutos del país, haciendas y se promocionaba como concesionario de «la Quilmes». Como comodines de un mismo mazo de cartas, el apellido de esos mismos comerciantes era el que también figuraba entre los ganaderos, de la mano de Juan y Victor, así como también Pedro Inchausti era otro vecino que cumplía el rol de criancero y carnicero a la vez.

Lo que no faltaba era peluquería, con las tijeras en mano de José Pozos, y la Academia de Corte y Confección, a cargo de Carmen Castro, además de una tropa de carros con Juan Arévalo e hijos al frente. El emprendimiento que movilizaba cargas por fuera del ramal de tren, funcionaba mientras la labor de seguridad del «pueblo» la cumplían un oficial y tres agentes, desde un incipiente destacamento que dependía de Neuquén y tenía jurisdicción también en Plaza Huincul. Héctor Marquesini era el jefe de Estación en este punto solitario del mapa, cuya etimología respondía a la expresión «olla de agua».

100 años de arraigo en Challacó | Pastos y aguadas libres

Un antiguo comedor, hoy testigo del ir y venir de los animales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la memoria de Sebastián llega hasta lo transmitido oralmente por la familia, en memoria de sus abuelos, Ángel e Isabel Rondanina. Hubo quienes dijeron que el apellido tenía origen siciliano y que llegó a la Patagonia desde provincia de Buenos Aires, ella quizás hija de ingleses y chilenos, aunque él hoy solo se identifique con su lado nativo, sin nada de europeo. En esa estirpe sí recibió desde chico la tradición del encuentro entre paisanos, señalada, truco y taba de por medio, cuando no había tanta sequía ni alambrados y era más sencillo sostener con pastos y aguadas libres a los animales.

Sebastián recuerda a su padre, antecesor criado también en Challacó cerca de la antigua escuela de adobe, como alguien conversador, cantor y contador de historias, buen cocinero de pucheros y guisos, acostumbrado a ingeniárselas con su caballo y el recado, compañero para la recorrida buscando algún chivo extraviado, con el que pasaban por la “loma de Bairoletto”, “la de Bascuñán” y las Chilcas, referencias que solo los parroquianos del lugar conocen.

Criancero como su bisabuelo, Sebastián hoy quiere darle otra vida a los suyos, con identidad pero con la educación como herencia. Foto: Cecilia Maletti.

Hace 11 años que este hijo extraña la figura de ese esquilador y peón que vivió hasta los 80 y que los crió en la vida campera, con salidas al amanecer desde niños, alimentados a ñaco con leche ó agua y azúcar. La vida quiso que las comparsas de la lana lo llevaran también por Río Negro, por eso en Naupa Huen se encontró con María Nilda Soto, cocinera en una estancia, con la que trajeron al mundo a Sebastián y a tres hermanos más.

El cuidado de la abuela Isabel hizo que volvieran a Challacó y desde allí se repartieran los días de la semana entre la estancia y Cutral Có, donde este vecino, hoy padre de familia, hizo la escuela primaria. De esos años, recuerdan el “Campamento 3” y las labores en el “Tambo Cubito”, hacia donde los mayores partían a trabajar cada jornada. También el “chasqui” que traía la correspondencia y algunos víveres, como fideos y harina; las carretas con las que llegaban pedidos desde Plaza Huincul, desafiando médanos y distancia.

Sebastián y Marta junto a sus mellizos, la quinta generación de los Rondanina en Challacó. Foto: Cecilia Maletti.

Hoy, Thiago y Priscilla son los mellizos que nacieron del vínculo de Sebastián con Marta Lagos, oriunda de Roca y con quien formó pareja hace 15 años. Esos niños conforman ya la quinta generación de los Rondanina en Challacó. Estudiantes de nivel primario en la resiliente Escuela 172, a la que se llega cruzando la Ruta 22, hoy ellos experimentan una realidad totalmente diferente a la vivida por el resto de su árbol genealógico, aunque muchas necesidades siguen siendo las mismas, como las conexiones de gas y el agua potable de red.

Serán ellos, junto a un primo, los que mantengan vigente el apellido y quienes elijan su camino a seguir, aunque su padre cumpla con recordarles cuando puede, que en su familia “son como el árbol, que nace y muere haciendo sombra en el mismo sitio”. “La tranquilidad es lo más lindo, no la cambio por nada”, insistió Sebastián. Verán ellos cómo seguirán forjando su destino.

Una sala de la Estación de tren, tras la privatización del tren en los ’90 y como resguardo del cuatrerismo. Foto: Cecilia Maletti.

Lechones, chivos y gallinas hoy recorren el andén que resiste el paso del tiempo.

Las construcciones de adobe marcan por dónde pasó también la vida en Challacó. Foto: Cecilia Maletti.

