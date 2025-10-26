Domingo de tormenta y elecciones en el Alto Valle: ¿cuáles serán las horas más complicadas por la lluvia?

Las precipitaciones que llegaron la noche del sábado, continuaron durante toda la madrugada y marcaron el inicio de este domingo 26 de octubre, una jornada en la que tendrán lugar las elecciones legislativas que ya se están llevando a cabo en todo el país. En este sentido te contamos en detalle, qué pasará con la lluvia en el Alto Valle.

El pronóstico del tiempo: cuáles serán las horas más complicada

Una jornada de inestabilidad climática se anticipa para este domingo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La presencia de lluvia fuerte y ráfagas de viento marcará el día, especialmente hacia la tarde y noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura. La mínima prevista para este domingo es de 11°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 17°C.

La probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 10 y 40%, concentrándose principalmente en la tarde y noch. El SMN advierte sobre la posibilidad de lluvia fuerte durante este período.

El viento será otro factor importante, soplando predominantemente desde el sudeste. Se esperan velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h en toda la región. En tanto las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 51 y 59 Km/h, intensificándose también durante la tarde y noche.