La lluvia no para en Neuquén y Río Negro tras el domingo: hay alerta para el lunes, cuáles son las zonas afectadas

El domingo electoral en Neuquén y Río Negro terminará con chaparrones y ahora la semana también arrancará con fuertes precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvia para este lunes. Cuáles son las zonas afectadas.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», reportaron desde el organismo nacional.

Con respecto a los peores horarios, en las localidades rionegrinas se aguarda que llueva en durante la madrugada, mientras que en los municipios neuquinos se extenderá también en el transcurso de la mañana.

Las zonas afectadas en Río Negro para este lunes son:

El Cuy.

General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.



Las zonas afectadas en Neuquén para el lunes son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Mapa de alertas meteorológicas para este lunes 27 de octubre. Foto: SMN.

Domingo electoral con lluvia en el Alto Valle: los peores horarios

Según pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital y Cipolletti pronosticaron una jornada electoral nublada, con una máxima de 17°C, y una leve presencia del viento desde el sudeste con ráfagas de más de 30 km/h.

A partir de la tarde-noche se esperan las primeras gotas y durante la noche ya anticiparon que habrá «lluvia débiles y disperas». Además, la mínima será de 0°C y el viento cambiará de dirección hacia el este a de 40 km/h, con ráfagas de casi 50 km/h.

Foto: AIC.

En General Roca y alrededores también tendrán un cielo completamente cubierto el domingo, con una máxima de 17°C y viento proveniente del sudeste a más de 30 km/h.

Asimismo, la lluvia llegarán cuando se vaya el sol y por la noche además la mínima será de 0°C. Mientras tanto, el viento provendrá desde el este con ráfagas de 46 km/h.