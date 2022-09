Los bomberos de Centenario ya no rescatarán mascotas subidas a postes y árboles

El servicio de los Bomberos Voluntarios es tan amplio y necesario para la comunidad, que puede ir desde la asistencia a personas en medio de un incendio o incidentes viales hasta cuestiones menos graves pero complejas. Es justamente en ese sentido que Bomberos Voluntarios de Centenario confirmó la decisión de dejar de rescatar gatos subidos a los arboles o postes de luz.

El Jefe del cuartel, Patricio Álvarez, contó en radio Red Social que la medida se determinó «debido al riesgo que representa para los voluntarios y porque en muchas ocasiones esto significa que el personal de guardia tenga que acudir».

En este sentido hizo referencia también a un video que fue filmado en el 2020 donde se ve una intervención del cuerpo en una zona de chacras. En la situación se utilizó mangueras con aguas para bajar a un gato de un árbol y eso despertó el enojo de varios usuarios en las redes sociales.

“No hay posibilidad de colocar la escalera, a veces vamos y vemos que no es seguro y nos vamos, entonces la gente dice fueron y no hicieron nada, tomamos la decisión de decirles que no nos vamos a dedicar a eso”, argumentó en vivo.

También explicó que los llamados de personas que piden ayuda para sus mascotas son continuos y que incluso el requerimiento se hace al área de Defensa Civil. Por esta razón ambas instituciones aunaron criterios para no atender estos pedidos.

Álvarez explicó que en la mayoría de los casos, los gatos suelen bajar solos y en buena condición cuando pasan varias horas y tienen hambre, por lo que sugiere tranquilidad a los propietarios ante un caso de estas características.