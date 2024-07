Los líquidos cloacales llegarán sin tratamiento al río Limay durante un mes, por un by pass

El Epas ejecuta obras en La Sirena para hacer el by pass de la obra que causa problemas cloacales (foto Cecilia Maletti)

Los desbordes cloacales en La Sirena serán conducidos por los pluviales de la ciudad durante más de un mes, se indicó, como by pass obligado mientras dure la ejecución de la obra provisoria del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en el sector. Hubo dos reuniones con explicaciones similares, una en el barrio La Sirena y otra con las comisiones vecinales de los barrios que recorre el arroyo Durán antes de desaguar en el río Limay.

Según se pudo conocer, para terminar la obra provisoria que solucionará la contaminación cloacal en La Sirena, se requiere de trabajar en seco con el colector cloacal. Y mientras duran los trabajos, la mejor salida que se halló fue derivar el residuo orgánico al desagüe municipal (el canal Saavedra) que termina en el arroyo Durán, un brazo del río Limay que cruza gran parte de los barrios del sur de la ciudad.

Las explicaciones de los técnicos a las vecinas de La Sirena, fue que el by pass duraría unos 30 días. A los vecinos de Alto Limay, Río Grande, Belgrano y Don Bosco II, les informaron que serían 45 jornadas de vertido controlado. Se trata de los sectores barriales que atraviesa el arroyo Durán, antes de desaguar en el río Limay en la zona de los clubes recreativos.

En la reunión, también estuvieron vecinas del barrio 30 de octubre, que analizaban presentar un recurso judicial para evitar el vertido cloacal por el arroyo Durán.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Emmanuel Guagliardo, explicó que los técnicos intentarían zanjar el problema en un mes, aunque el contrato de adjudicación prevé 45 días de trabajos.

«Estamos exigiendo que el gobierno provincial y la municipalidad de Neuquén asignen presupuesto a la inmensa tarea de recuperación del arroyo Durán, aún queda mucho por hacer», dijo Guagliardo.

Según los vecinos que intervinieron en la reunión que se hizo en el salón del Epas, el personal técnico de Recursos Hídricos (que debe controlar los vertidos al rio) que fue a la reunión, adelantó que en el monitoreo que existe del Durán, ya tiene índices de contaminación a pesar de que aún no se inició el vertido cloacal en el canal Saavedra.

La información oficial del proceso, se dará a conocer los próximos días a través de la comisión del Arroyo Durán, se indicó desde canales extraoficiales del gobierno de la provincia, que no brindó mayores detalles.

El EPAS prepara by pass para la finalización de la obra cloacal inconclusa en La Sirena (foto Cecilia Maletti)

Los asistentes asistentes a ambas reuniones que hubo con los vecinalistas, explicaron que el flujo del ducto cloacal tendrá un proceso de mitigación antes de llegar al Durán que involucrará separación de sólidos, clorificación y agregado de agua de la napa en el fluido que se vierte en el desagüe Saavedra.

«Nosotros quedamos excluidos de la reunión con las vecinales, en la reunión que se hizo acá en la Sirena el 14 de junio, se habló de abrir la boca de Saavedra y Armas, colocar un tubo para lo que se desborde y que no fuera a la calle, sino al Saavedra, con el tratamiento que explicaron», dijo una de las vecinas autoconvocadas de la Sirena

El presidente de la vecinal Río Grande, Alberto Delloro, agregó que los técnicos detallaron que actualmente el arroyo Durán presenta contaminación (según controles de Recursos Hídricos de hace 15 días) debido a los desbordes en la ciudad de las tapas de registro hacia los bocas de tormenta que terminan en el sistema pluvial.

«Es triste que la única solución sean 45 días de cloaca controlada hacia el arroyo Durán, le suman cloro y agua de la napa para que el impacto sea menor, con el control de Recursos Hídricos. Somos solidarios con los vecinos de La Sirena que están padeciendo el problema, pero tenemos como antecedente el puente sobre Leguizamón, que iba a ser por 3 meses y hace un año y medio que estamos con esa obra inconclusa«, cuestionó.