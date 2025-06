Lucas González: «Queremos sentar las bases para el Chichinales que viene»

Chichinales celebra su 146 aniversario con muchas expectativas. De raíces frutícolas, este pueblo de más de 7.000 habitantes, busca ser parte del movimiento hidrocarburífero que le pasa cerca. Poder aportar no solo mano de obra, sino que también locaciones para una industria que sigue avanzando, es lo que impulsa las mejoras.

El querer hacer un poco más por Chichinales es lo que motivó a Lucas González (radicalismo) a postularse como intendente. “Esta es mi primer gestión. Soy profesor de Educación Física. Nací y me crié en este pueblo. Dí clases en varias escuelas de aquí y la vida me fue llevando para este lado de la política”, comentó el jefe comunal.



Entre los anhelos expresados por González está el querer ser un poco más visible en el mapa de la región. “Este municipio venía en picada. Fueron 20 años de abandono, de gestiones que no hicieron nada por el pueblo. Rompimos con ese molde y ofrecimos una opción diferente”, agregó.

Nuestra idea es ir trabajando el día a día. Tenemos algún que otro aporte del gobierno provincial, del Nacional es más que obvio y sabido que nada. De todas formas tratamos de ir dándole un poco de vida al pueblo”. Lucas González, intendente de Chichinales.

Actualmente, se ha recuperado una plaza, además de haberse hecho limpieza y desbroce en los accesos a Chichinales, entre otras. “Todas las semanas tratamos de hacer algún avance en el pueblo. Nos propusimos una obra pequeña por semana, una mediana por mes y una grande por año. Armamos ese esquema y dentro de lo posible, lo venimos cumpliendo”.

Según comentó el intendente, alguna que otra ayuda de Provincia llega, pero muchas veces no es suficiente para concretar obras que mejorarían la vida de los vecinos.

Lucas González, jefe comunal.



“Estamos tratando de mantener y recuperar lo que tenemos, lo que nos dejaron las gestiones anteriores. Fue así que recuperamos maquinaria dañada y la hicimos reparar. Podemos decir que el 80% del corralón está en funciones. También compramos 2 vehículos utilitarios para el municipio, ya que veníamos usando nuestros autos particulares”, afirmó González.

La recaudación municipal es muy baja. La tasa mensual ronda los 5 mil pesos. “Y la realidad es que el vecino prioriza el pago de servicios. Antes de que te corten la luz o el gas, pagás. El impuesto municipal siempre queda último, pero estamos tratando de mejorar en eso”.

Pueblo “bisagra”



Chichinales está, necesariamente, en una ruta donde la industria hidrocarburífera continúa su avance. “Hay mucha expectativa con las empresas que andan dando vueltas. Se genera un movimiento interesante ya que hay muchos buscando alquileres o están esperando por la venta de terrenos. Dicen que somos un pueblo bisagra porque nos ubicamos en el medio del Valle Medio y el Alto Valle”.



“Somos un pueblo frutícola, la mayor cantidad de chacras están en esta zona y por lo tanto hay varias empresas grandes con la producción de peras y manzanas básicamente. De todas formas esta actividad no viene bien ya que en ciertos casos no están tomando gente o no terminan de pagar sueldos”, comentó el intendente.

“Tenemos el petroleo en la puerta y no sabemos qué hacer, tenemos que reinventarnos de alguna manera. Ha habido mucha gente interesada por terrenos en la zona. Varias empresas han consultado si tenemos Parque Industrial o tierras disponibles. En este momento contamos con 7 hectáreas precisamente para el Parque Industrial, pero no tenemos los recursos para decir que lo podemos encarar nosotros y lo ofrecemos a alguna empresa”.



“Con todos estos cambios estamos empezando a sentar las bases para el Chichinales que se viene. Sabemos que el pueblo está hecho para 1.000 habitantes, por decir algo, cuando hoy somos muchos más. Esto detona todos los servicios y no llegamos con las obras porque siempre vamos detrás del crecimiento. Tenemos que saber qué hay que hacer. Primero estamos manteniendo lo que poseemos mientras nos acomodamos. Entre los proyectos tenemos pagados 6 cuadras de asfalto, se vienen obras de cordón cuneta y otros servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó González.