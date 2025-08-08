Luciana Muñoz cumple años sin estar: su escuela la recordó en Neuquén con una jornada cultural

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la comunidad educativa del CPEM 76 organizó una jornada con charlas, música y una obra de teatro. El encuentro tuvo como fin reflexionar y mantener viva la búsqueda de Luciana Muñoz, quien este viernes cumple 22 años, en medio de una causa que todavía no da respuestas sobre su paradero.

La actividad se realizó en el anexo de la escuela, sobre las calles Olivares y Reconquista, en el oeste de Neuquén.

Estudiantes y docentes participaron activamente con el objetivo de pedir respuestas por la desaparición de la joven del barrio Gran Neuquén Norte. A las 20:30, se presentó una obra con entrada libre y gratuita, en un cierre cargado de emoción.

A más de un año de su desaparición, su familia, amigas y organizaciones sociales continúan movilizadas para exigir justicia. “Te seguimos buscando Luciana, te amamos amor”, repitió su mamá, Lila Aguerre, en una de las últimas marchas.

La desaparición de Luciana ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando fue vista por última vez en inmediaciones de Rodhe y 1° de Enero. Desde entonces, no hay noticias ciertas sobre su paradero.

Un año sin Luciana Muñoz y una investigación sin respuestas claras

La investigación judicial está paralizada. El único imputado es su exnovio, Carlos Maximiliano Avilez, acusado de falso testimonio. La fiscalía sostiene que mintió sobre la última vez que vio a la joven.

La defensora de Avilez, Sol Pérez de León, acusó a la fiscalía de “dilatar el proceso” y exigió el sobreseimiento de su defendido. Considera que fue obligado a declarar bajo juramento cuando ya era sospechoso, lo cual sería ilegal.

El único imputado es su exnovio, Carlos Maximiliano Avilez. Foto: Matías Subat

En la audiencia del 30 de julio pasado, también se ausentó el querellante Alfredo Cury, quien representa a la madre de Luciana. El juez le impuso una multa por su falta, mientras ordenó que la fiscalía entregue toda la prueba pendiente en un plazo de 12 días hábiles.

Entre la burocracia judicial y el dolor de una familia sin respuesta

La madre de Luciana insiste en que su hija está viva y exige que el gobierno actúe. “La Justicia tiene que hablar, ya basta de silencio”, reclamó semanas atrás. La familia denuncia abandono y desinterés institucional.

Luciana Muñoz: la deuda pendiente con toda una región. Foto: Cecilia Maletti

La tensión entre los actores judiciales es evidente. Cruces, chicanas y audiencias suspendidas dominan el expediente. Aún no hay imputados por la desaparición forzada, y las hipótesis oficiales se mantienen en reserva.

Mientras la burocracia dilata definiciones, el caso sigue movilizando a toda una comunidad. En cada actividad, las amigas de Luciana recuerdan su sonrisa y su calidez humana.

Este viernes, como en cada fecha significativa desde su desaparición, volverán a sonar las mismas palabras: “¿Dónde está Luciana Muñoz?”.