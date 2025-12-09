La alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro se extendió hasta este miércoles: las zonas afectadas

Se prolongan las tormentas en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió otra alerta amarilla para este miércoles. Cuáles son las zonas afectadas.

Según precisó el organismo nacional, se aproximan tormentas acompañadas por «frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este miércoles 10.

Los peores horarios de la alerta por tormentas en Río Negro

Según indicó el SMN, en la provincia de Río Negro se aguardan fuertes tormentas en horas de la tarde en:

General Roca.

Este de El Cuy.

Los peores horarios de la alerta por tormentas en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el Servicio Meteorológico también advirtió por fuertes tormentas en horas de la tarde en: