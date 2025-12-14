Clima para este lunes en Río Negro y Neuquén: ¿continúa el frío y el viento? 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con diversas condiciones climáticas en la región patagónica para este lunes 15 de diciembre de 2025, abarcando desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, pasando por la costa atlántica, hasta la zona cordillerana de ambas provincias.

Alto Valle (Neuquén capital y General Roca)

En el Alto Valle, donde se encuentran Neuquén capital y General Roca, la jornada estará marcada por una combinación de tiempo cálido y viento moderado, sin expectativa de precipitaciones significativas.

En Neuquén capital, se espera un clima mayormente sin lluvias, con cielo algo nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde, acompañado de vientos moderados. Las temperaturas rondarán los 16°C en las primeras horas del día, con un ascenso hasta alrededor de 25°C por la tarde y descenso hacia la noche sin precipitaciones previstas.

En General Roca y zonas del Alto Valle, las condiciones serán similares a las de Neuquén capital, con una jornada templada y buena visibilidad, ideal para actividades al aire libre durante el mediodía y la tarde.

Costa de Río Negro (Viedma)

En la costa atlántica rionegrina, particularmente en Viedma, el lunes se presenta con tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

El pronóstico indica máxima en torno a los 21°C o 22°C durante las horas más cálidas, con predominio de sol y cielo despejado y mínimas templadas durante la noche. Octubre y diciembre suelen ser meses cálidos en esta zona del litoral patagónico, con promedio de luz solar prolongada y clima estable.

Cordillera (Bariloche y zonas altas)

En la zona cordillerana, incluyendo San Carlos de Bariloche, se anticipa un clima más fresco y nublado que en los valles y la costa. La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y temperaturas máximas alrededor de 15°C a 16°C por la tarde, descendiendo hacia los 10°C o menos por la noche.

Aunque no se prevén precipitaciones intensas, la presencia de nubosidad más persistente será la característica dominante de esta región montañosa, típica de las zonas andinas incluso en temporada estival.