Se aproxima la primavera al Alto Valle: domingo de sol, calorcito y ¿qué pasa con el viento?

Después de varios días de clima helado en el Alto Valle, las temperaturas sufrieron un leve ascenso que nos permitió disfrutar de un fin de semana más primaveral. Este domingo, la región se prepara para otro día de sol y temperaturas ideales para disfrutar al aire libre. Acá te brindamos el detalle del pronóstico.

La mañana del domingo comenzó con un clima más agradable, ya no se registraron heladas como las de los días previos al fin de semana y el sol se asomó desde temprano.

Según los pronósticos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC, el termómetro superará los 20°C, creando un clima ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo no se descarta la presencia del viento, aunque esta vez promete que llegará con ráfagas más leves.

El pronóstico para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En líneas generales el clima en el Alto Valle se mantendrá entre los 20°C y los 6°C. Además se caracterizará por la poca presencia de viento ya que las ráfagas no superarán los 30 km/h, lo que hará que no ingrese tanto el aire frío desde la zona cordillerana.

En cuanto a las horas ideales para disfrutar al aire libre, estas se harán presente durante el mediodía y la tarde. Según el pronóstico a partir del mediodía y hasta la tarde, será el momento ideal para las actividades al aire libre ya que las temperaturas serán agradable y habrá sol.

Recién al atardecer, a partir de las 19 aproximadamente, y hacia la noche habrá un descenso de temperaturas que llegará a los 12°C. Además también se elevará la velocidad de las ráfagas del viento pudiendo alcanzar los 40 km/h.