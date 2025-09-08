Lunes de sol y clima primaveral en el Alto Valle: atentos porque regresa el viento, ¿a partir de qué hora?

El Alto Valle amaneció otra vez con un clima primaveral, el sol brilla radiante y las temperaturas se mantienen más cálidas que la semana pasada. Sin embargo deberán estar atentos, porque el pronóstico anticipó el regreso del viento a la región.

La mañana comenzó con un clima más agradable, ya no se registraron heladas como las de los días previos al fin de semana y el sol se asomó desde temprano. Sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional informó que el viento, característico de la zona, se hará sentir durante el día.

El clima del Alto Valle: a partir de qué hora regresará el viento

Según el pronóstico se espera que, a partir del mediodía se haga presente el viento con ráfagas que irán en aumento con el correr de las horas.

El pronóstico indica que el viento del sector oeste aumentará su intensidad alrededor de las 14 y se anunciaron ráfagas que podrían alcanzar los 46 km/h, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Respecto a las temperaturas en el Alto Valle, en líneas generales se mantendrá entre los 18°C y los 3°C. Recién al atardecer, a partir de las 19 aproximadamente, y hacia la noche habrá un descenso de temperaturas.