Mabel, de empleada administrativa a montar torres en altura

“Es un desafío personal. No puedo quedarme toda la vida trabajando detrás de una computadora” sostiene Mabel Cuevas, quien decidió encarar una nueva experiencia capacitándose en armado de torres, un oficio muy distinto al que viene desarrollando desde hace años, y así poder estar preparada para cuando la ocasión lo amerite.

Junto a otras 19 personas, realizó el curso de “Capacitación Laboral Torrista-Antenista-Rescatista» en el marco del Plan Integral de Conectividad Provincial de Río Negro y el Plan de Capacitación 4.0 de Nación, que se dictó durante esta semana en Los Menucos.

Después de dos años de “cumplir suplencias”, Mabel ingresó a trabajar en la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Maquinchao, en el área administrativa. Sin embargo, y debido al reducido personal que tiene la institución, en distintas ocasiones debió salir de atrás del escritorio, para sumarse a sus otros cuatro compañeros, para realizar tareas muy distintas a las que cumple a diario.

Afirma que su condición de mujer, “no le pone límites” para afrontar nuevos desafíos, aunque sea en ámbitos que, mayoritariamente, están dominados por hombres. Madre de Mercedes, de once años, Mabel está dispuesta a todo lo que signifique incorporar saberes, crecer como persona y poder estar preparada para afrontar lo que el destino le depare.

Mabel en las altura.. «No tengo vértigo». Foto: gentileza.

Por eso, cuando le propusieron capacitarse en armado de torres, no lo dudó y, con el correr de los días, en la capacitación fue descubriendo que era un oficio que la atrajo cada vez más.

“Si bien desde que ingresé a la cooperativa estoy en el área de administración, siempre que se presentaron otros trabajos los hice junto a mis compañeros que son todos hombres. Nunca tuve inconveniente. Surgió la posibilidad de este curso, y lo hice con el fin de aprender. Si Dios quiere y se me da la posibilidad, porque no, de sumarme a una cuadrilla de trabajo de montar torres. La idea es poder buscar la versatilidad y dar una mano” admite.

Hasta hace unos días, nunca en sus 30 años de vida, se había subido a una torre. Por eso cuando le llegó la propuesta, con ayuda de sus compañeros de la cooperativa, Mauricio Morais y Claudio Quinteros, quienes integran la cuadrilla del plantel exterior hizo una prueba subiéndose a una de las torre que existentes en Maquinchao. «Fue la primera vez. Nunca me había subido a una torre. Me gustó, no tuve ninguna dificultad. No sufro de vértigo” afirmó y agregó que a Mercedes, este nuevo “oficio” le genera curiosidad y un poco de temor, “pero me banca…”

Preparándose para subir a la torre. Foto: gentileza.

Admite que el armado de una torres requiere de una capacitación especial que va más allá de la mecánica de construcción, sino que además hay que tener en cuenta el terrenos, las condiciones climáticas, etc. “En nuestra zona, hay cuestiones que tener muy en cuenta como las condiciones climáticas. Ver si la estructura que se quiere montar puede resistir los fuertes vientos, cuantas riendas debe llevar y a que altura… etc. Cuando un ve una torre montada pareciera que es un trabajo fácil, pero haciendo este curso uno descubre que hay distintos factores que hay que tener en cuenta y que son muy importantes”.

Una veintena de personas se capacitaron en Los Menucos. Foto: gentileza.

El objetivo personal Mabel es también incentivar a otras mujeres y demostrar que no hay límites en la cuestión de género. “Como personas tenemos que buscar siempre la superación. En mi caso, no me quiero quedar solamente con lo administrativo, sentada detrás de una computadora” sentencia.

Mano de obra calificada

Una veintena de personas, entre ellas Mabel Cuevas, la única mujer, participó del curso de “Capacitación Laboral Torrista-Antenista-Rescatista», que dictó la Asociación Trabajadores Torristas-Antenistas de la República Argentina – ATTARA, en Los Menucos, entre el 5 y el 10 de septiembre.

Esta formación, fue organizada por la Agencia RNInnova junto al municipio local, en el marco del Plan Integral de Conectividad Provincial de Río Negro y el Plan de Capacitación 4.0 de Nación.

Permitirá que la provincia de Río Negro cuente con personal capacitado, sobre todo en la Línea Sur, con conocimientos técnicos específicos para la instalación y mantenimiento de las estructuras de torres y antenas. Durante seis días, los participantes abordaron contenidos integrales para obtener el expertise necesario y de esta forma, contar en cada localidad con mano de obra calificada.