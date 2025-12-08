A qué hora se encenderá el pinito de Navidad en Neuquén este lunes 8 de diciembre: el cronograma de actividades

Neuquén encenderá el árbol de Navidad este lunes 8 de diciembre. Forma parte de un conjunto de actividades durante este mes que incluye espectáculos, una Misa Criolla y ferias. A qué hora se prenderá el tradicional pinito que se montó en el centro capitalino.

Las actividades navideñas comenzarán este 8 de diciembre a las 21 con el encendido oficial de luces del arbolito. Está ubicado en la zona del Monumento a San Martín. Se trata de un cono de 18 metros de alto, que en el extremo hacia el cielo tiene una estrella de dos metros.

La inauguración con cientos de voces en el pinito de Navidad de Neuquén

Para la inauguración el 8 de diciembre, a las 21, se organizó con las presentaciones corales que traerá a la avenida Argentina más de un centenar de coreutas para celebrar el adviento de Navidad.

La apertura estará a cargo del coro «Arco Iris», con unas 50 voces dirigidas por Pablo Arroyo, el programa prevé la continuidad con el del Coro de Cámara «Por Muchos Años» dirigida por Damián Cazeneuve y el cierre de «Gospel Patagónico», un agrupamiento de 75 voces que cumple 10 años de trayectoria y que dirigidos por Alberto Matamala y la producción de Marcela Vega.

A partir del encendido del árbol de Navidad se iniciará la competencia y campaña «Capital navideña», que tendrá a los comerciantes en competencia por la mejor vidriera presentada con motivos de las fiestas de fin de año.

Habrá un paquete de actividades el 13 y 14 de diciembre en el Parque Jaime de Nevares. Se realizará una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores para acompañar la temática. Durante esos días se podrá disfrutar de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén junto con una feria navideña y productos locales.

La agenda continúa el 18 de diciembre el sorteo navideño organizado por la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén. Además, el intendente Mariano Gaido invitó a la corrida familiar Navidad Kids del 20 de diciembre y señaló que será “un momento para compartir en familia, sin celulares, sin pantallas. Esperamos más de 3.000 chicos y a sus familias para que disfruten de la ciudad”.

Navidad en Neuquén: Misa Criolla en el Parque Jaime de Nevares

Naldo Labrín, compositor, adelantó que el sábado 13 de diciembre a las 21.30, en el Parque Jaime de Nevares, “vamos a presentar un homenaje a Marcelo Berbel y realizaremos juntos la Misa Criolla, una obra emblemática que forma parte del sentimiento popular. Cada persona la vive a su manera, y siempre que la interpreto se genera un momento muy especial”.

Labrín argumentó que la propuesta “tiene mucho que ver con el espíritu que impulsa el Municipio: pensar la Navidad como un tiempo de encuentro, de emoción, de sentido; un momento para sentir pertenencia a la familia y a las cosas más lindas que tenemos a mano”.

Además, el cierre del evento estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.