Maia Cardozo: desde Plaza Huincul lleva el malambo femenino al Cosquín 2025

Maia Cardozo tiene 18 años y nació en Plaza Huincul, Neuquén. Con una pasión que combina tradición y esfuerzo, dedicó su vida a la danza del folclore y malambo femenino, una disciplina que históricamente fue desarrollada por hombres, pero en la que hoy se destaca como una de las figuras emergentes que se presentará en Cosquín 2025.

Escuchá a Maia Cardozo en RÍO NEGRO RADIO

Desde muy pequeña, Maia encontró en la danza una forma de canalizar su inagotable energía. “Era una nena muy inquieta, y mis papás decidieron llevarme a clases de folclore para descargar todo eso”, contó a RÍO NEGRO RADIO.

Esa decisión marcaría el inicio de un camino que la llevó a convertirse en una de las figuras más prometedoras del malambo femenino en Neuquén. Hoy, a sus 18 años, su destreza y pasión ha hecho que se destaque en escenarios nacionales.

El interés de Maia por el malambo nació por curiosidad. “Yo bailaba folclore pero siempre veía en las competencias a los que hacían malambo y me empezó a intrigar como era», relató. Fue en ese momento cuando le escribió a Máximo Ramírez, que ahora es su profesor.

«Me empezó a interesar, yo quería a aprender a hacerlo», indicó. Así, comenzó su recorrido por el mundo del malambo, con rutinas agotadoras, pero que sin dudas dieron sus frutos. «Me levanto muy temprano para poder seguir el día con los trabajos, porque después yo curso toda la tarde, voy al gimnasio y vuelvo a practicar», relató.

Los logros no tardaron en llegar. En 2023, Maia se consagró campeona juvenil nacional en el prestigioso Festival de Malambo de Tanti, Córdoba, y luego destacó en el Festival de la Sierra, en Tandil. Este año obtuvo el primer premio en la categoría solista y junto al conjunto Cutralfem en el Precosquín 2025.

Cutralfem. Foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024636663199

“Desde chica soñaba con competir contra esas artistas increíbles que veía en los escenarios. Hoy compartir con ellas es un honor inmenso”, expresó.

Maia se abrió paso en un mundo de hombres en el que hoy es referente. Sin embargo, aseguró que el malambo femenino tiene su propia identidad. “Nosotras tenemos más libertad, tanto en los zapateos como en la vestimenta. Podemos incorporar movimientos con los brazos que en los hombres no se permite”, explicó.

La joven explicó que el camino no es fácil. La danza, especialmente en el ámbito competitivo, conlleva grandes gastos. “Yo viajo con mis músicos, Quito rifo, Franco Cachupán y Matías Hermosilla, que me acompañan y tenemos que cubrir todos los gastos», señaló. «La municipalidad me ayuda con la vestimenta que es bastante cara, pero el resto lo solventamos organizando ferias con mi familia», agregó.

Hace unos días Maia participó en el PreCosquin y entre cinco participantes quedó seleccionada. Manifestó: «Me pone re contenta ya pensar en pisar el escenario. Siempre le tuve mucho respeto y para mí esto inmenso».

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).