Mañana abrirán el paso fronterizo Icalma: en qué horario y cuáles son los requisitos

Mañana habilitarán el paso fronterizo Icalma y se sumará a Cardenal Samoré, Hua Hum, y Pino Hachado, los otros tres ubicados en la provincia de Neuquén que ya tuvieron su apertura hace un mes. La información fue confirmada por la Dirección Nacional de Migraciones.

Gustavo Sueldo, jefe de la delegación neuquina de la Dirección Nacional de Migraciones Indicó que se tomó la decisión de habilitarlo tras una reunión entre autoridades de Aduana, Sanitarias, Senasa, Gendarmería y Migraciones, con sus contrapartes chilenas. También estuvieron presentes autoridades de la Municipalidad de Villa Pehuenia y de la Dirección Provincial de Vialidad.

Informó que tendrá un horario extendido, diferente al de los otros tres pasos fronterizos que están abiertos de 9 a 15. Marcó que Icalma es un paso que no pasan colectivos ni camiones, sino más bien camionetas y vehículos chicos. “Tiene un tránsito fronterizo. Por ejemplo, un habitante de la cordillera de Neuquén tiene que hacer un trámite en Temuco y puede ir y volver en el mismo día. Por eso es importante que tenga esas tres horas en comparación de los otros pasos”, explicó.

Señaló que además el poder ir y volver en el mismo día tiene la ventaja que la persona que viaje no sea necesario que presente el seguro Covid.

Recordó que ya no se exige más el PCR ni el certificado de vacunación o pase de movilidad. “Si el seguro Covid para aquellos que no tienen el documento del país hacia el que lo dirigen. Es decir el que no tiene la cédula chilena si ingresa por el paso tienenque pagar el seguro”, informó Sueldo.

Señaló que los otros pasos internacionale – Hua Hum, Cardenal Samoré y Pino Hachado- se abrieron hace un mes (el 1 de mayo) y llevan aproximadamente 30 mil personas desde su apertura. El más usado fue Cardenal Samoré.

El titular de Migraciones en Neuquén recomendó que ante las condiciones climáticas, que los vehículos porten cadenas por la presencia de hielo y nieve. Además que se concurra en los horarios habilitados. “Los que van después del horario, que vayan directamente al día siguiente”, pidió el titular de migraciones.