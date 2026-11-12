Cipolletti reúne a especialistas en cardiología: cuándo comienzan las jornadas

Cipolletti se convertirá mañana, viernes 13 de noviembre, en un punto de encuentro para la medicina cardiovascular de la Patagonia. El Casino del Río será sede de las Jornadas Regionales de Actualización en Cardiología y la primera Jornada Patagónica de la Asociación Multidisciplinaria Argentina de Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (AMAC), una propuesta que reunirá a reconocidos especialistas nacionales, médicos de la región y profesionales de la salud.

La actividad, impulsada junto a la Federación Argentina de Cardiología (FAC), contará con una agenda que se extenderá desde la mañana hasta la noche. El programa incluirá talleres de capacitación, conferencias científicas y mesas de discusión sobre hipertensión pulmonar, salud cardiovascular de la mujer, obesidad, diabetes y prevención de enfermedades cardiovasculares.

“Estas jornadas representan una oportunidad muy importante para fortalecer la cardiología en la Patagonia. Queremos que los profesionales puedan actualizar sus conocimientos, compartir experiencias y acercar los últimos avances científicos a la práctica cotidiana, con el objetivo de mejorar la atención de nuestros pacientes”, expresó Sonia Costantini, médica especialista en Cardiología e integrante de la Federación Argentina de Cardiología (FAC).

Sonia Costantini.-

Así será el programa del congreso de cardiología en Cipolletti

Las actividades comenzarán a las 11 con una reunión institucional del Confederal Regional Patagónico, destinada a representantes de las regiones y autoridades de la entidad.

A partir de las 12 se desarrollará un workshop práctico sobre monitoreo hemodinámico invasivo, evaluación ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar y mecánica vascular. La capacitación estará especialmente orientada a residentes, que podrán participar de estaciones de trabajo, analizar casos clínicos e intercambiar experiencias con especialistas.

El taller estará coordinado por los doctores Martín Cari, José Pereyra y Macarena Matus de la Parra, con la participación de otros profesionales invitados.

A las 14 tendrá lugar la apertura oficial del encuentro, encabezada por la doctora Sonia Costantini, presidenta del Comité Organizador, y la doctora Mildren del Sueldo, presidenta de la Federación Argentina de Cardiología. También está prevista la participación de funcionarios provinciales y municipales.

Mildren Del Sueldo.-

Luego comenzará el programa científico, organizado en tres grandes módulos temáticos que se extenderán durante toda la tarde.

Salud cardiovascular de la mujer: el primer eje del encuentro

Desde las 14:45 y hasta las 16:40 se desarrollará el primer módulo, centrado en la salud cardiovascular de la mujer y las diferencias de riesgo entre hombres y mujeres.

Entre los temas previstos se encuentran la hipertensión arterial durante el embarazo, el papel del ecocardiograma en las enfermedades cardiovasculares femeninas, la hipertensión secundaria y las herramientas de diagnóstico por imágenes para detectar enfermedad coronaria.

Las exposiciones estarán a cargo de Mildren del Sueldo, Gonzalo Miranda, Gerardo García y Alejandro de la Vega, entre otros especialistas. El bloque finalizará con una mesa de discusión y preguntas.

Hipertensión pulmonar: diagnósticos y nuevos tratamientos

El segundo módulo comenzará a las 17 y estará dedicado a la hipertensión pulmonar, una enfermedad que requiere un abordaje especializado y un diagnóstico oportuno.

Durante este segmento se presentarán las estrategias contemporáneas de tratamiento, los diagnósticos diferenciales, los avances del Registro Argentino de Hipertensión Arterial Pulmonar y el aporte de las imágenes cardíacas.

Luis Lema.

Participarán como disertantes Luis Lema, Ayelén Fernández y Alejandro de la Vega, mientras que el cierre del bloque estará destinado al intercambio de experiencias y consultas entre los profesionales.

Obesidad, diabetes y prevención cardiovascular

Desde las 18:40 se desarrollará el tercer y último módulo científico, dedicado a los factores de riesgo cardiometabólico y las herramientas disponibles para mejorar la prevención cardiovascular.

Las conferencias abordarán la relación entre obesidad y diabetes, los desafíos de los tratamientos, la utilización de la ecografía vascular para evaluar riesgos y las recomendaciones sobre mecánica vascular en enfermedades cardiometabólicas.

En este tramo expondrán José Franco, Gabriela Iluminati, Gerardo García y Luis María Pupi.

El programa contempla una última mesa de discusión entre las 19:40 y las 20:20, mientras que el cierre de la jornada científica está previsto para las 20:40.

Especialistas nacionales y una propuesta para fortalecer la medicina regional

Uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de profesionales de reconocida trayectoria provenientes de distintos puntos del país. La propuesta busca acercar los últimos avances científicos a los equipos médicos de la Patagonia, promoviendo la actualización profesional y el intercambio de conocimientos.

La organización está encabezada por Sonia Costantini, presidenta del Comité Organizador, y Claudia Poblete, presidenta del Comité Científico, junto a un equipo de profesionales que participa en la coordinación de las distintas actividades.

El encuentro también cuenta con el acompañamiento y declaraciones de interés de instituciones médicas, universidades y organismos de distintas localidades y provincias.

Cómo inscribirse al congreso de cardiología en Cipolletti

La participación es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los profesionales interesados todavía pueden consultar las condiciones de participación y acceder al formulario de registro a través del sitio oficial.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Lugar: Casino del Río, Cipolletti.

Horario: actividades desde las 11, workshop a partir de las 12 y apertura oficial a las 14.

Inscripciones: https://infrafac.com.ar/jornadas-patagonicas/

Consultas: sscostantini@yahoo.es.

Con una agenda que combina capacitación práctica, actualización científica y debate profesional, Cipolletti recibirá mañana a referentes de la cardiología nacional y regional en una jornada destinada a fortalecer la atención y el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares en la Patagonia.