«Se sumó mucho público joven»: Virus llega a Viedma con la gira por los 40 años de «Locura»

«Se ha sumado mucho público joven. Virus tiene su lugar en el rock nacional, pero hay otra cosa importante: el disco Locura suena actual, no suena como historia». Con esa reflexión, Mario Serra, baterista de Virus, explicó uno de los fenómenos que acompañan a la histórica banda argentina: cuatro décadas después, sus canciones siguen convocando a nuevas generaciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el músico repasó el recorrido de la gira aniversario de Locura, el disco más popular de la banda, y anticipó lo que vendrá después de esta celebración. El grupo llegará a Viedma este sábado 14 de noviembre, a las 23, para presentarse en el Justar Arena del club Sol de Mayo, en una de las últimas etapas de un recorrido que comenzó el año pasado.

«El disco Locura fue el disco más popular de Virus y se comenzó una gira desde el año pasado. Está terminando en breve. Hemos tocado muchísimo en Argentina, Chile, Colombia, México y España. Anduvimos por todos lados y estamos haciendo un recorrido por los lugares que nos han quedado», contó Serra.

El baterista recordó que la gira incluyó escenarios importantes como el Gran Rex y el Movistar Arena, además de presentaciones en distintas ciudades del país y el exterior. «Fue muy movido», resumió sobre una etapa que les permitió reencontrarse con sus seguidores y descubrir nuevos públicos.

Virus y un público que se renueva: «Se ha sumado mucho público joven»

Uno de los aspectos que más destacó Serra fue la respuesta de las nuevas generaciones. Para el músico, el paso del tiempo «no convirtió las canciones de Virus en piezas de museo», sino que mantienen una vigencia que se refleja en cada presentación.

La banda, que marcó una época dentro del rock argentino con una propuesta musical y estética innovadora, sigue encontrando seguidores que no habían nacido cuando sus principales éxitos comenzaron a sonar.

Serra reconoció que esa renovación resulta llamativa, pero también la relacionó con la identidad musical que Virus construyó a lo largo de su trayectoria. A su entender, Locura conserva «una sonoridad contemporánea que le permite conectar con públicos de distintas edades».

Entre los recuerdos que dejó esta gira, mencionó especialmente la recepción que tuvieron en México. «Hay lugares que me quedaron grabados, como Ciudad de México. El recibimiento fue muy bueno», señaló. También destacó el acompañamiento del público en la provincia de Buenos Aires.

La llegada de Virus a Viedma y lo que anticipó Mario Serra

La presentación en Viedma forma parte de una serie de conciertos que la banda organizó para llegar a ciudades que todavía tenía pendientes dentro de su recorrido.

«Ahora hacemos Bahía Blanca, Viedma y La Pampa, tres lugares a los que no habíamos ido», explicó Serra, quien señaló que también están recorriendo distintas localidades del Gran Buenos Aires.

Sobre lo que encontrará el público durante el espectáculo, el baterista destacó el trabajo musical y la preparación del grupo. «La banda viene preparada, no hay nada improvisado. Toca con excelentes músicos», aseguró.

El recital permitirá volver a escuchar canciones que marcaron distintas etapas de Virus, entre ellas «Pronta entrega», «Luna de miel en la mano», «Amor descartable», «Imágenes paganas», «Wadu Wadu» y «Me puedo programar».

Virus prepara un nuevo disco con invitados y otro gran recital

Aunque la gira aniversario de Locura se acerca a su cierre, Serra adelantó que la actividad de Virus continuará con nuevos proyectos musicales.

Según explicó, la banda ya firmó un contrato para desarrollar otra etapa, que contempla la posibilidad de grabar un disco con canciones nuevas y la participación de artistas invitados.

También mencionó que entre los planes se encuentra la realización de un recital importante en la ciudad de Buenos Aires.

«Se ha firmado un contrato para hacer otra etapa. Se está hablando de grabar un disco con algunos temas nuevos, con invitados, y un recital importante en Capital», adelantó.

Cuándo toca Virus en Viedma y dónde comprar las entradas

Virus se presentará el sábado 14 de noviembre, a las 23, en el Justar Arena del club Sol de Mayo, en Viedma.

Las entradas están disponibles a través de paseshow, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con Naranja X o Mercado Pago.

También se pueden adquirir de manera presencial en el Kiosco de Sol de Mayo.