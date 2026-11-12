Quién era Jorge Montejo, el hombre detrás de Paolo el Rockero: el origen del personaje que hizo historia en la televisión

Jorge Juan Montejo tenía 68 años y había logrado algo que pocos humoristas consiguen: crear un personaje que permaneciera en la memoria de varias generaciones. Su nombre artístico, Paolo el Rockero, quedó asociado a una época inolvidable de la televisión argentina.

El actor murió el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Tandil, su ciudad natal, donde se encontraba internado por un cuadro de neumonía.

Su fallecimiento despertó recuerdos de los programas de los años 80 y 90, cuando sus monólogos y su particular manera de hablar lo convirtieron en una figura reconocida del espectáculo.

Cómo nació Paolo el Rockero y quién inventó su nombre

El personaje surgió en 1986, a partir de la observación que Montejo hacía de los jóvenes vinculados con la cultura rockera.

Según reconstruyó Infobae, Daniel Ripoll, fundador de la revista Pelo, tuvo un papel importante en sus comienzos al sugerirle que desarrollara aquella interpretación.

Montejo construyó una estética fácilmente reconocible: pelo largo, vincha, morral multicolor y una forma particular de hablar.

Pero fue Juan Alberto Badía quien terminó de consolidar su identidad artística al incorporarlo a su programa Badía & Cía. y bautizarlo como Paolo el Rockero.

Los programas y películas que hicieron famoso a Paolo el Rockero

Después de su aparición en Badía & Cía., el personaje comenzó a ganar popularidad en la televisión argentina.

Entre los ciclos en los que participó se encuentran:

Feliz Domingo , donde sus monólogos llegaron a una audiencia masiva.

, donde sus monólogos llegaron a una audiencia masiva. De carne somos , uno de los programas de su trayectoria.

, uno de los programas de su trayectoria. VideoMatch , donde también tuvo apariciones.

, donde también tuvo apariciones. Peligro sin codificar, que permitió que nuevas generaciones conocieran su humor.

Su carrera también llegó al cine con producciones populares como Los bañeros más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: Como hermanos gemelos.

Las frases de Paolo el Rockero que quedaron en la memoria

El personaje tenía una manera particular de expresarse, con una voz temblorosa y expresiones que rápidamente comenzaron a repetirse entre los espectadores.

«¡Uhhh, loco!», «¿Entendés, chabón?» y «Qué mala onda» fueron algunas de sus frases más características.

Su estilo representaba, desde el humor, una versión exagerada de los jóvenes rockeros de aquellos años.

El hombre detrás del personaje

Aunque el público lo identificaba permanentemente con Paolo, Montejo siempre procuró diferenciar su personalidad de la creación artística.

El humorista había explicado en entrevistas que Paolo era el resultado de su imaginación, su capacidad de observación y su trabajo como actor.

Con los años desarrolló otros personajes y continuó realizando presentaciones, aunque ninguno alcanzó la popularidad de Paolo el Rockero.

Su muerte marca la despedida de una figura que dejó una huella en la televisión y el cine argentino, especialmente entre quienes crecieron durante las décadas de 1980 y 1990.