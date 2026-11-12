Horóscopo chino de hoy: Ludovica Squirru revela los 5 signos favorecidos este jueves 12 de noviembre

El horóscopo chino de este jueves 12 de noviembre de 2026 está marcado por la energía del Tigre de Metal yang, una combinación que, dentro de la astrología oriental, representa determinación, valentía, movimiento y necesidad de tomar decisiones. Es una jornada propicia para avanzar con proyectos, reorganizar espacios y animarse a realizar cambios que estaban pendientes.

De acuerdo con las claves del calendario energético compartidas por Ludovica Squirru, el animal protagonista del día es el Tigre, mientras que el Mono aparece como su signo de choque. Las mejores afinidades corresponden al Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho. Además, el número Ki diario es el 7, asociado simbólicamente con la comunicación, los vínculos y el disfrute.

Horóscopo chino: qué significa la energía del Tigre de Metal yang este jueves 12 de noviembre

En la tradición oriental, el Tigre simboliza el coraje, la independencia y la capacidad de abrir nuevos caminos. Cuando se combina con el Metal yang, estas cualidades adquieren mayor intensidad y pueden impulsar decisiones importantes.

Sin embargo, esta misma energía también puede favorecer la impaciencia, las discusiones y las reacciones impulsivas. Por eso, la recomendación del día es actuar con firmeza, pero sin perder la calma.

Las actividades favorecidas para este jueves incluyen casarse, viajar, realizar mudanzas, cambiar la cama de lugar, decorar la casa, iniciar negocios, firmar contratos y sembrar.

Por el contrario, el calendario tradicional aconseja evitar las excavaciones, las instalaciones de gas o electricidad y determinadas obras. Estas indicaciones pertenecen al plano simbólico de la astrología china y no reemplazan criterios técnicos o de seguridad.

Los cinco signos del horóscopo chino con mejores energías este jueves

Conejo: será una jornada favorable para recuperar la armonía y resolver situaciones pendientes. La energía del Tigre puede ayudarlo a tomar decisiones relacionadas con el hogar y los vínculos afectivos.

Caballo: encontrará impulso para avanzar con proyectos personales y laborales. Es un buen momento para organizar viajes, concretar reuniones y aprovechar oportunidades que estaban demoradas.

Cabra: la energía del día favorece la creatividad y la renovación de los espacios. Cambiar la decoración, reorganizar ambientes o iniciar una actividad artística puede resultar especialmente estimulante.

Perro: tendrá una jornada propicia para fortalecer relaciones y establecer acuerdos. Su sentido de la responsabilidad puede ayudarlo a concretar objetivos importantes.

Chancho: encontrará oportunidades para disfrutar de encuentros, mejorar su entorno y recuperar el entusiasmo. Será conveniente prestar atención a las propuestas que surjan durante el día.

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo este jueves 12 de noviembre

Rata

La jornada invita a ordenar las prioridades y evitar decisiones apresuradas. En el trabajo pueden aparecer nuevas responsabilidades, pero será importante no asumir más compromisos de los necesarios. En el amor, conviene escuchar antes de responder.

Búfalo

El Tigre de Metal yang puede generar cierta incomodidad frente a los cambios inesperados. Sin embargo, será una oportunidad para abandonar rutinas que ya no funcionan. Buen momento para revisar proyectos económicos y organizar el hogar.

Tigre

Es el protagonista energético del día. Su determinación y capacidad de iniciativa estarán potenciadas. Podrá avanzar con decisiones importantes, aunque deberá evitar las actitudes impulsivas y los enfrentamientos innecesarios.

Conejo

Uno de los signos favorecidos por las afinidades del día. Podrá encontrar soluciones a problemas familiares y disfrutar de encuentros agradables. La energía acompaña las actividades relacionadas con la decoración y el bienestar del hogar.

Dragón

El día puede traer oportunidades para reorganizar asuntos laborales y personales. Será importante actuar con estrategia y no dejarse llevar por la ansiedad. Una conversación pendiente podría abrir nuevas posibilidades.

Serpiente

La energía del Tigre puede resultar intensa para su naturaleza reflexiva. Conviene evitar discusiones y reservar tiempo para analizar decisiones. En el plano afectivo, la paciencia será fundamental.

Caballo

Uno de los grandes favorecidos del jueves. Su afinidad con el Tigre puede traducirse simbólicamente en mayor entusiasmo, iniciativa y confianza. Buen momento para planificar viajes, encuentros y proyectos.

Cabra

La creatividad estará especialmente estimulada. Será una jornada ideal para renovar ambientes, ordenar espacios y dedicar tiempo a actividades placenteras. En los vínculos, puede recuperar la armonía después de algunas tensiones.

Mono

Es el signo de choque del día, por lo que la tradición aconseja actuar con prudencia. Conviene evitar confrontaciones, decisiones impulsivas y compromisos innecesarios. La flexibilidad será su mejor herramienta para atravesar la jornada.

Gallo

El Metal yang puede favorecer su capacidad de organización y disciplina. Es un buen momento para revisar pendientes, establecer prioridades y avanzar con tareas que requieren concentración. Deberá evitar la rigidez en sus relaciones.

Perro

La afinidad con el Tigre favorece los acuerdos, las relaciones personales y las decisiones compartidas. Podrá encontrar apoyo en personas cercanas. Una buena jornada para iniciar proyectos o fortalecer compromisos.

Chancho

El jueves puede ofrecer oportunidades para recuperar el entusiasmo y disfrutar de actividades sociales. La energía acompaña los cambios positivos en el hogar y los encuentros familiares. Será importante mantener el equilibrio entre obligaciones y descanso.

Qué hacer y qué evitar este jueves 12 de noviembre, según el horóscopo chino

La energía del Tigre de Metal yang invita a aprovechar el movimiento del día para concretar cambios y tomar decisiones que permitan avanzar.

Entre las actividades consideradas favorables aparecen los viajes, las celebraciones, los acuerdos comerciales, las mudanzas y la renovación de los ambientes.

En cambio, el calendario energético recomienda evitar las excavaciones y determinadas intervenciones vinculadas con instalaciones domésticas.

La clave de este jueves será combinar la valentía del Tigre con la prudencia del Metal: avanzar con determinación, pero sin permitir que la impulsividad domine las decisiones.