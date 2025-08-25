Mapa de la Ruta 7: las modificaciones que mejorarán uno de los ingreso a Neuquén

Desde el municipio de Neuquén anunciaron que en los próximos días llegarán a su fin las tratativas, con privados, para poder avanzar con la licitación para modificar el ingreso a la ciudad por la Ruta 7. Se trata de una obra que mejorará el tránsito en este sector de la ciudad.

Según detallaron, el proyecto prevé unir el ingreso a Neuquén, por calle Jujuy desde la Ruta 7. Además, habrá un segundo ingreso que será sobrenivel y la ruta con avenida 9 de Julio.

«Encontramos una alternativa que permitirá, a partir de la cesión que hace un privado, ingresar desde la Raúl Alfonsin hacia la calle Jujuy. Se trata de un terreno que está al lado de la torre Aura (el edificio de YPF en construcción) donde también se proyecta un edificio contiguo al que está en obra, hacia el sur. Estamos hablando para que se nos ceda una franja de tierra», que será la vinculación con la calle Jujuy, expresó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planificación

Las modificaciones que habrá en Ruta 7 en el ingreso a Neuquén

Además del acceso directo, se sumará un cruce en desnivel para acceder, pasar sobre la Ruta 7, y acceder a Neuquén por 9 de Julio. Con esto, Salta quedaría abajo y se transformaría en doble mano entre Antártida Argentina y el semáforo de avenida del Trabajador.

De esta manera, el ingreso norte desde Centenario o Parque Industrial Neuquén hacia Neuquén tendrá cuatro accesos hacia el microcentro: