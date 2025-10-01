Mapa de la ruta que se asfaltará en la cordillera de Neuquén y que dividió a una villa turística

En Neuquén empezó a tomar forma un proyecto de infraestructura que promete sumar una nuevo camino asfaltado. Se trata de la Ruta Provincial 63, que unirá el camino de los Siete Lagos, en la Ruta 40, con Villa Meliquina. El mapa de dónde queda y cuál es el trayecto que se pavimentará.

Ruta 63 a Villa Meliquina: avanza el asfalto luego de la veda climática

Es una zona con un gran valor paisajístico. En mayo se adjudicó la obra a CN Sapag. Según se informó desde el Gobierno provincial la pavimentación demandará una inversión de 29.391.152.442 pesos. Señalaron que el tramo va desde la Ruta 40 hasta Villa Meliquina, un recorrido de 19 kilómetros «en un entorno paradisíaco que hace que sea considerada una ruta escénica con imponente visual y un recorrido en medio de bosques nativos, que forma parte del circuito de Siete Lagos».

Como publicó este medio, la empresa adjudicada, que tomó el mantenimiento de la traza hace unos meses, está realizando estudios técnicos sobre la misma y ya hay varios tramos señalizados con estacas. También montó un obrador, ubicado en la zona urbana de la villa, entre las calles 18 y 20.

“Ahora no va a ser la ruta de los Siete Lagos, va a ser el paseo de los ocho lagos porque incorporamos el lago Meliquina, y si lo miramos desde San Martín de los Andes también vamos a incorporar otro paseo pavimentado que es el Lago Lolog, entonces podemos hablar ya del paseo de los nueve lagos”, sostuvo en junio pasado el gobernador Rolando Figueroa luego de la firma con la empresa que dará inicio a la obra.

Asfalto en la Ruta 63: voces a favor y en contra en Villa Meliquina

El anunció de la pavimentación lo hizo en 2024 el gobernador Rolando Figueroa y generó diferentes reacciones e incluso llegó a la Justicia.

Un grupo de vecinos, críticos con la idea de asfalto, decidió presentar una medida cautelar para frenar la obra. Fue a mediados de marzo, en el juzgado Procesal Administrativo de Zapala. Argumentaron que, antes de la pavimentación, se debían priorizar otro tipo de proyectos, porque en la villa no había planta de tratamiento de efluentes cloacales ni servicio de recolección de residuos, por ejemplo.

Sin embargo, el planteo no convenció al fiscal de Estado Raúl Gaitán, a quién se le había dado intervención para que se pronunciara sobre el caso. En su respuesta, rescató que la obra tenía licencia ambiental vigente, indicó que existía un estudio en ese sentido y, además, cuestionó que la mayoría de los vecinos que suscribieron a la medida no tenían domicilio permanente en Meliquina.

Luego se pronunció el juez José Pusterla. El magistrado rechazó la medida por considerarla «prematura» y advirtió que la presentación no pudo demostrar el «daño irreparable» que había advertido en caso de darse el asfaltado para el acceso al pueblo.