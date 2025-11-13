Mapa | Dónde queda el tramo del camino viejo al cerro Catedral que será pavimentado próximamente en Bariloche

El camino viejo al cerro Catedral finalmente, será pavimentado. Su obra se detuvo en 2023 y para Bariloche era necesario que se culmine debido a que se trata de una traza que descomprime el tránsito vehicular en la zona oeste de la ciudad a la altura del kilómetro 10.

Pavimentarán el camino viejo al cerro Catedral

El tramo que será pavimentado es el conocido como Ruta Provincial 79, también llamado «camino viejo al Cerro Catedral», y se encuentra entre la avenida Avenida Exequiel Bustillo y la ruta Ruta Carlos Bustos en Bariloche.

Según la información publicada en Diario RÍO NEGRO, la gestión anterior inició la pavimentación con los primeros 1.000 metros terminados en abril de 2023, pero no continuó y por ello resta completar los 2.400 metros de extensión.

Con la nueva gestión, el intendente Walter Cortés incluyó lo que falta de esta arteria (1.400 metros) entre los objetivos a concretar en lo que resta del 2025. Las tareas se realizarán con el equipo municipal que está abocado al plan de pavimentación que se inició a partir de la compra de la planta que produce hormigón H30, a pesar de que se trata de una ruta provincial.