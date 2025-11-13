Precaución en las rutas 40 y 231: realizan obras y otros trabajos en distintos tramos ubicados en Neuquén

Vialidad lanzó un comunicado para solicitar a los conductores que manejen con cuidado por la Ruta Nacional 40 y la Ruta 231. Informaron que están realizando obras de bacheo y de mantenimiento por lo que habrá equipos trabajando.

El comunicado de Vialidad

Según la información brindada, el primer tramo afectado de la Ruta 40 es el comprendido entre el empalme de la Ruta Nacional 237 y la ciudad de Villa La Angostura.

Vialidad señaló que están realizando trabajos de bacheo con mezcla asfáltica caliente sobre el kilómetro 2068. Además resaltaron que «estas tareas se extenderán durante toda la semana».

El otro tramo de la Ruta 40 afectado es el de Siete Lagos. Informaron que personal y equipos continúan «desmalezando entre San Martín de los Andes y Catritre».

Además indicaron que la Ruta 231 que permite el paso a Chile por Cardenal Samoré también se encuentra complicada por la presencia de personal y equipos realizando tareas de bacheo.

Si bien el tránsito no estará interrumpido, se solicita a los usuarios «transitar con extrema precaución, reducir la velocidad de marcha y respetar las indicaciones del personal».