Maquinchao refuerza el programa «tenencia responsable de mascotas» para frenar ataques de perros a ovejas

“Vamos a intenficar acciones en el marco del programa de tenencia responsable de mascotas. Lo que está pasando en los campos, con la mortandad de ovejas por ataques de perros, no es nuevo. Por eso tenemos que poner la lupa en esta situación y reforzar lo que se viene haciendo para evitar males mayores” sostuvo la intendente de Maquinchao, Silvina Frías (JSRN), quien esta mañana presidió una reunión, de la que participaron referentes de distintas instituciones, para abordar una problemática de afecta seriamente a productores ovinos de la zona.

La reunión, surgió ante la denuncia de productores afectados por el accionar de los perros en las majadas y las grandes pérdidas contabilizadas. En los últimos 40 días, los productores llevan contabilizadas más de 100 ovejas muertas y un número similar de animales heridos por causas de mordeduras de perros de la localidad que, ante la falta de alimentos, salen al campo a comer ovejas y corderos.

La reunión, convocada por el municipio, se desarrolló en instalaciones del Centro Cultural «Kuky Cayunao» con la participación de referentes de la Sociedad Rural, Policía, Salud, Consejo Deliberante, Juzgado de Paz, Educación, Cooperativa Ganadera y productores independientes, entre los que se encontraban los damnificados.

Durante dos horas, los productores expusieron la problemática, poniendo en acento en las graves pérdidas económicas y la situación de impotencia y bronca que genera. Los referentes de las distintas instituciones brindaron su punto de vistas y se avanzó en distintas acciones para poder en marcha.

Se potenciará el programa de castraciones y se realizará un censo de mascotas. Foto: gentileza.

Frías afirmó que desde el municipio se viene trabajando desde hace años en un programa de castraciones que, a partir de ahora se van a intensificar, trazándose como objetivo realizar la mayor cantidad de castraciones mensuales gratis por mes. Para ello se evaluaron dos alternativas. Solicitar el acompañamiento de los estudiantes de los últimos años de la carrera de Veterinaria que se dicta en la Universidad Nacional de Río Negro o convocar a los veterinarios que trabajan en Salud Ambiental, en Jacobacci y Los Menucos.

Por otro lado, en forma conjunta entre el Concejo Deliberante y alumnos de la ESRN N° 57 se proyectar realizar un censo y patentamiento de mascotas, acentuar una campaña de concientización sobre tenencia responsable de mascotas.

“Sabemos que nada de lo que hagamos va a funcionar en forma independiente y que la solución no la tenemos ni a corto o mediano plazo. Es un proceso que debemos llevar adelante en forma conjunta todas las instituciones. Debemos intensificar las castraciones, hacer un trabajo de concientización con Educación, empezando desde el jardín y también lograr que la población acompañe. Que los dueños de los perros sean realmente responsables de sus mascotas” añadió Frías.

Ataques de perros en las ovejas. Foto: gentileza.

Los productores, coincidieron con la jefa comunal que la solución al problema no es fácil de resolver y demandará un largo tiempo. “Esta situación que nos afecta, es de larga data, pero actualmente se ha acentuado, por eso necesitamos encontrarle una solución. Sabemos que es una situación muy difícil de afrontar, porque cuando el perro hace daño el propietario no lo reconoce o te dice que te lleves el perro y que hagas lo que quieras con él porque no puede controlarlo. Pero esa no es la solución. El perro que es dañino, va a seguir matando ovejas. Nos lo dice la experiencia. Por eso también hay que trabajar desde lo legar” señaló María Luisa Hechenleitner, productora de campo en la zona de Carrilaufquen.

La mujer resaltó la importancia de “la concientización en la población y el compromiso por parte de los dueños de los perros”.