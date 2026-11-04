Marcha del Orgullo 2026: convocan a marchar en medio del repudio por el ataque a mujeres trans en Palermo

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con una movilización que estará atravesada por el repudio al reciente ataque contra mujeres trans trabajadoras sexuales en los bosques de Palermo. La comunidad exige que la Justicia avance con rapidez para identificar a los responsables.

La convocatoria tendrá como consigna «Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia», una frase que la Comisión Organizadora difundió en un comunicado para repudiar la agresión. Las más de 70 organizaciones que integran el espacio convocaron a participar de la jornada.

A qué hora empieza la Marcha del Orgullo 2026 y dónde será la movilización

La actividad comenzará a las 10 en un escenario que estará ubicado en 9 de Julio y avenida de Mayo. En la Plaza de los Dos Congresos también habrá una feria con puestos de emprendimientos, organizaciones y proyectos independientes.

La movilización principal está prevista para las 16, desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Una vez allí, las organizaciones leerán el documento oficial de la edición y se desarrollará el festival artístico, con entrada libre y gratuita.

Foto: Clarín.

Entre los reclamos de este año aparecen una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y la reparación histórica para travestis y personas trans mayores. La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias y organizaciones sociales.

La fecha quedó ratificada después de conversaciones entre las agrupaciones convocantes y el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri. La discusión se había generado por la visita oficial del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre, y la posibilidad de modificar el día de la marcha.

María Becerra, La Joaqui y los artistas que integran el lineup de la marcha

La programación musical tendrá a María Becerra como figura principal del cierre en Plaza de Mayo. También participarán La Joaqui, Six Sex, K4OS, Roze y Tita Print.

El lineup incluye además a Alan Fabulous, Fabián Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. El streamer y comediante Martín Cirio también formará parte de la jornada.

En total, la Comisión Organizadora anunció 18 proyectos artísticos. La programación se completará con DJs y artistas seleccionados a través de la convocatoria Tocá en la Marcha, que ofrecerán sets de música electrónica, pop y ritmos urbanos.

El ataque a mujeres trans en Palermo que generó el repudio de la comunidad

El reclamo de este año también estará marcado por la agresión sufrida por trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo. La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo repudió el episodio y reclamó que se investigue lo sucedido.

«Las más de 70 organizaciones de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo repudiamos el ataque violento a las mujeres trans, trabajadoras sexuales de los bosques de Palermo», expresaron en el comunicado difundido en sus redes sociales.

La agresión ocurrido en Palermo.

La agresión quedó registrada en videos difundidos por los propios atacantes, acompañados por mensajes transfóbicos. En las imágenes se observa a un grupo de adolescentes que utiliza conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y ramas para golpear a las víctimas.

De acuerdo con la explicación de uno de los organizadores, los adolescentes participaban de una convocatoria de ciclismo stunt, una disciplina basada en trucos y acrobacias. Un grupo se habría apartado del recorrido previsto y se dirigió hacia los bosques de Palermo, donde comenzaron las agresiones verbales y luego el enfrentamiento.

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación de oficio.