Marcha y paro de ATEN: comenzó la movilización de docentes «en defensa del nivel inicial»

Las seccionales de ATEN en Neuquén y Plottier llamaron a un paro y movilización este martes en la capital, tras una asamblea la semana pasada. Con el rechazo de la dirección nacional, los docentes exigen la «defensa del nivel inicial». Al mismo tiempo, reclaman en contra de la reforma educativa y exigen la revocatoria de mandato de la comitiva directiva provincial. ATEN provincial se manifestó sobre el reclamo.

La marcha se desarrolla en la capital neuquina, donde convocaron a las 10 en el monumento a San Martín y tiene con punto final Casa de Gobierno.

En una concurrida convocatoria los docentes representados por las seccionales del gremio ATEN Neuquén capital y Plottier, se reunieron este miércoles para debatir varios puntos controvertidos que afectan la realidad de los trabajadores de la educación y acordaron la movilización para este martes.

La secretaria general de la seccional, Angelica Lagunas, habló sobre la movilización y detalló los puntos que llevan a la protesta, en Radio Capital. «Hay escuelas que no tienen clases por problemas de gas y otras con meses sin clases, están abandonando la escuela pública, y no ponen presupuesto», manifestó.

«Queremos que se termine con esta situación adversa que estamos atravesando de arremeter contra las docentes del nivel inicial por un grupo minúsculo de familias», expresó la secretaria en cuanto a los jardines.

Por otro lado, criticó la reforma educativa y aseguró que «están queriendo terminar con lo poco que queda de la escuela media porque no les importa si el estudiante aprendió o no, solo van pasando de año», señaló.

Lagunas aseguró que la reforma pretende avanzar en el ajuste de lo pedagógico y menos contenidos. «Las condiciones laborales se van a cambiar porque las recetas del Fondo Monetario hablan de cambiar los regímenes jubilatorios de los docentes y de los estatales», agregó.

Marcha y paro de ATEN: exigen la revocatoria Guagliardo y provincia rechaza la movilización

La movilización convocada solo por las seccionales de la capital y Plottier, fue rechazada por ATEN provincial. Por su parte, el secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, desconoció por completo la medida, así como la asamblea que dirigió Lagunas.

«Son medidas por fuera de ATEN, no había asambleas convocadas», comenzó explicando el secretario general.

En este sentido, Lagunas manifestó que es el secretario general quien no convoca a asambleas en la provincia, lo que consecuentemente genera la poca adhesión provincial. «En el resto de la provincia dirige la conducción TEP-PEATEN, o sea, Guagliardo, y no convoca las asambleas», aseguró. «Los docentes están pidiendo asambleas y la conducción no se las da«, agregó.

La secretaria del gremio en la capital afirmó que «no llaman a asamblea porque si llaman tenemos un plan de lucha provincial en puerta«. «Nos hace ruido que haya una conducción que intente seguir transando con el gobierno y no responder a las necesidades de los trabajadores», manifestó.

Lagunas aseguró que las seccionales tienen autonomía. «Guagliardo tiene que volver a ocupar el lugar que ocupó en algún momento, que es el lugar de representar a los trabajadores y de llevar adelante sus demandas», expresó. «Tiene que dejar de cumplir el triste rol de ser el vocero de Gutiérrez y de Llancafilo», agregó.

También formalizó el pedido de una «revocatoria de mandato de la comitiva directiva provincial» de ATEN argumentando que «si no defienden a los trabajadores de la educación se tienen que ir». El cruce a la conducción de Guagliardo quedó sobreexpuesto en las últimas semanas tras las denuncias de abusos sexuales en jardines de Neuquén.

Marcha y paro de docentes de Neuquén y Plottier: qué dijo ATEN

El gremio aseguró que «Lagunas miente a las familias respecto al diseño curricular de escuelas secundarias«. Detalló los puntos acerca de la reforma educativa. «Les mienten con los títulos de las escuelas técnicas diciendo que ahora serán auxiliares cuando los títulos ahora serán Técnicos con validez nacional, aprobados por el CFE», indicaron.

«Dicen baja el contenido de las materias. Los contenidos y saberes no disminuyen, ahora deben ser planificados y articulados por áreas para poder brindar una educación integral, que enseñe a pensar y a asociar saberes», expusieron. «Antes eran sólo conocimientos fragmentados e incompletos, los docentes tendrán que sentarse a construir y a articular su trabajo en las horas que ahora sí son pagas para tal fin», agregaron.

«Les mienten diciendo que es un diseño que fracasó en otras provincias cuando este diseño curricular fue pensado y construido durante años por docentes neuquinos dedicados a mejorar la calidad educativa y coordinado por especialistas de la Universidad Nacional del Comahue que conocen la formación con la que egresan de las secundarias y también conocen las estrategias para mejorarla», expusieron. «El sector del Frente de izquierda se opuso durante años a sentarse a pensar una mejor escuela para los hijos de la clase trabajadora», añadieron.

«Dicen que van a pasar de año sin aprender cuando el diseño curricular es más exigente en el aprendizaje. y estimula a los estudiantes a aprender y a pensar críticamente. Motiva a disfrutar las instancias de aprendizaje y obliga a que se comprometan con el estudio», señalaron.

«Les mienten cuando les dicen que pierden su derecho a repetir, ningún estudiante debe fracasar y repetir no es un derecho, aprender si lo es», expresaron. «Como docentes debemos enseñar para lograr que aprendan y no para desaprobar», agregaron. «La escuela venía siendo autoritaria en sus métodos de evaluación y solo conseguía que los estudiantes fracasen y en ese sentido, el diseño ofrece nuevos y mejores métodos para que la evaluación no sea un sufrimiento y para que los estudiantes se sientan orgullosos de sus aprendizajes», detallaron.

«Mienten cuando les dicen que tendrán menos horas por cada materia, cuando los docentes deben trabajar por dupla haciéndose cargo de su área y articulando los saberes y contenidos para enseñarlos junto a otros docentes», indicaron. «Eso implica sentarse a estudiar y planificar el trabajo docente que algunos se niegan a hacer, pero que ahora se reconoce y se paga», agregaron.

Explicaron que antes del diseño curricular, había 119 planes de estudio y «cambiarse de escuela significaba rendir muchas equivalencias o repetir». «Ahora se unifican en un diseño común, para el ciclo básico, con las especialidades en los años superiores que darán toda la formación técnica, bachiller o agropecuaria que a nivel nacional se certifican», detallaron.

«Las familias tienen derecho a tener las reuniones informativas en las escuelas para que desde la institución les brinden la información correcta y exigimos a la multicolor de ATEN que deje de engañar a las familias», finalizaron.