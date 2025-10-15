Neuquén marcha para exigir respuestas tras el hallazgo de un cuerpo: «Que digan si es Azul»

La búsqueda de Azul quedó en suspenso, según comunicó la Policía de Neuquén, tras el hallazgo de un cuerpo este martes por la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron que el avanzado estado de descomposición no permitió aún la identificación, pero una fuente relacionada a la investigación aseguró a Diario RÍO NEGRO que se trata de una mujer. «Que digan si es Azul», exigió al Gobierno de Neuquén la Colectiva Feminista La Revuelta.

Desde la CTA lanzaron un paro de 24 horas para este jueves 16 de octubre. Desde la Asamblea Permanente por la Aparición con Vida de Azul Semeñenko convocan a marchar ese mismo día a las 9 en Don Bosco 255. Partirán desde el Centro de Atención a la Victima, donde trabajaba la mujer de 49 años, hacia el centro de Neuquén.

Desde La Revuelta exigieron respuestas. «Sigue el silencio gubernamental en relación a la identidad de la mujer encontrada ayer en el desagüe del barrio Valentina Norte Rural de Neuquén«, difundieron en sus redes y recalcaron: «Que digan si es Azul».

Búsqueda de Azul en suspenso: «El gobierno y sus funcionarias mantienen silencio»

Desde la Colectiva Feminista La Revuelta se preguntan: «¿Quién busca y dónde buscan a Azul Semeñenko?». Es que la Policía de Neuquén comunicaron que el operativo quedó en suspenso.

Reclamaron respuestas al Gobierno de Rolando Figueroa. «El gobierno y sus funcionarias mantienen silencio, mientras siguen en campaña electoral. ¿Qué significa defender «lo nuestro» como pregonan en el spot de campaña electoral?», cuestionaron desde la agrupación.

Desde el MPF informaron que para confirmar la identidad del cuerpo, ante el avanzado estado de composición, deberán esperar a los resultados de la autopsia. Sin embargo, el comisario Sergio Llaytuqueo afirmó que ya se descartó que se tratara de Luciana Muñóz, la joven desaparecida desde julio de 2024.

En diálogo con Canal 7 señaló que de inmediato se comunicaron con la familia y allegados de Azul Semeñenko, ya que investigan si efectivamente el cuerpo hallado corresponde con la mujer estatal de 49 años.

Fuentes relacionadas a la investigación informaron que las prendas que vestía el cadáver coinciden con las que llevaba puesta Azul la última vez que la vieron.

Paro y movilización desde el CAV: «Estamos pasando horas super angustiantes»

La incertidumbre y la angustia crecen en el círculo íntimo y laboral de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal desaparecida en Neuquén. Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en el desagüe del barrio Valentina Norte Rural, sus compañeras expresaron su desesperación mientras esperan la confirmación oficial de la identidad de la mujer a través de la autopsia.

«Estamos pasando horas super angustiantes acá en nuestro lugar de trabajo desde el 25 de septiembre que bueno que Azul no viene», expresó una de sus compañeras, Juliana Calvo, en conversación con Radio 7.

Y comentó: «Sabemos lo mismo que saben todos, básicamente. Estamos esperando que se le realice la autopsia al cuerpo que fue encontrado ayer y estamos, bueno, a la espera de estos resultados».

Encontraron un cuerpo en Valentina Norte Rural de Neuquén (Gentileza).

El dolor ha unido a sus colegas, quienes han mantenido la movilización desde que se denunció la ausencia de la mujer, empleada del Centro de Atención a la Víctima (CAM). Sin embargo, el grupo decidió seguir encontrándose en su lugar de trabajo, en Don Bosco al 255, para sentirse «acompañadas» y «transitar este dolor entre todas».

Las trabajadoras han intensificado su visibilización. Además de concentrarse en su lugar de trabajo, se movilizan hacia el semáforo de Sarmiento y Don Bosco, donde pegan gigantografías, cortan la circulación por breves periodos y exigen a viva voz que Azul aparezca.

En paralelo, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma notificaron a la Subsecretaría de Trabajo por el inicio de un paro de 24 horas este jueves 16 de octubre. Denuncian la existencia de un «conflicto» con el Estado Provincial debido a la «resolución y/o desafectación de la compañera Azul Semeñenko».

. La iniciativa se suma a las convocatorias de las compañeras de Azul, quienes han planificado una movilización masiva para mañana: la concentración será a las 9 horas en Don Bosco al 255 para luego movilizarse a las 10 horas hasta el Monumento a San Martín.