Marcharan por Agustina Fernández, en el día de su cumpleaños

Este jueves marcharan en La Pampa por Agustina Fernández. La movilización se realizará el día en que la joven cumpliría 20 años.

La madre de Agustina convocó a una marcha para este jueves a las 17 en la plaza San Martín de Santa Rosa de La Pampa. El 25 de agosto, la joven festejaría su cumpleaños número 20.

Agustina Fernández falleció dos días después del brutal ataque que sufrió en el complejo de viviendas donde residía. Había llegado meses atrás desde La Pampa para estudiar Medicina en Cipolletti. La tarde-noche del dos de julio tenía planificado cenar con un vecino del complejo, Pablo Parra. Se quedó en su departamento mientras el hombre salía a realizar compras.

Entre las 19:15 y 20.15 al menos una persona ingresó por una medianera lateral que tiene el departamento de la planta baja y atacó salvajemente a la joven. La mayoría de los golpes fueron en la cabeza.

«Yo supe, desde el momento cero, que esto no era un robo. Como madre no importa lo que yo diga. Es lo que yo siento. No me voy a tirar a la cama para que quede impune» expresó Silvana Cappello, madre de la joven asesinada, en diálogo con «Digan lo que digan» de RN Radio.

Ofrecen un millón de pesos a quien aporte datos por el crimen

En viernes ocho de julio el ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro ofreció una recompensa para quien aporte datos concretos en la investigación por el crimen de la estudiante en Cipolletti. El gobierno dispuso de un millón de pesos.

De los testimonios recolectados en las primeras horas tras la muerte de la joven, surgió que un hombre estuvo en las inmediaciones del complejo donde ocurrió el crimen.

Entre las características particulares se encuentran tatuajes en el rostro y manos. En sus cejas un tatuaje que se puede describir como un número 10, sumado a otros que resultan similares a cruces. En sus manos tiene una serie de dibujos entre los que se destacan las letras que conforman la palabra «ROCK» en sus dedos. Sin embargo, y a pesar de todos los datos que llegaron a la fiscalía, no lograron identificarlo.