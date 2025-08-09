Marco, el judoka de Neuquén que sueña con el Mundial de Veteranos en Francia

Marco Lino tiene 59 años, es de Neuquén y se dedica al judo desde su infancia cuando descubrió una escuelita cerca de su casa. Desde la adolescencia comenzó a participar de las categorías profesionales hasta que cumplió los 30 años y debió pasarse a “Veteranos”.

Estuvo 20 años sin competir en torneos pero nunca dejó de entrenar. En los últimos años la vida lo puso frente a nuevos desafíos y no les dijo que no. Razón tuvo en esa decisión, pues tenía un sueño pendiente que cumplir. Fue convocado para participar en campeonatos nacionales e internacionales y acarició la cúspide la gloria.

Salió campeón argentino de judo en la categoría Veteranos. Es campeón sudamericano y de Colombia se trajo el título de campeón panamericano.

Esas medallas lo acercaban cada vez más a su deseo, por eso nunca dejó de entrenar. Y este año está a punto de cumplir su mayor anhelo. Este año fue convocado para participar del Mundial de Veteranos de Judo que se realizará del 3 al 7 de noviembre en París, Francia.

“Siempre quise participar de un mundial, pero nunca se me dio la posibilidad. Espero que este año se pueda dar porque estás oportunidades no aparecen todos los días”, contó Marco, luego de un fuerte entrenamiento de tres horas en el gimnasio.

Pensaríamos que con sus títulos internacionales encima las cosas no serían difíciles, pero sí lo son. Marco aseguró que los judokas hacen todo a pulmón. Los viajes son solventados con fondos propios, se ahorran los pasajes viajando varios en un mismo auto y hasta “realizan ferias de comida para juntar fondos”.

“Para viajar al campeonato de Colombia hice venta de empanadas. Armé y vendí 50 docenas de empanadas con unos alumnos que me ayudaron. Todo en esta disciplina es sacrificio pero vale la pena”, agregó el Veterano.

En Neuquén existente entre 75 y 85 judokas mayores de 30 años y existe una Federación que debería representarlos. Pero como aún no cuenta con la Personería Jurídica no puede realizar aportes para enviar una delegación a participar de los torneos nacionales ni internacionales.

“Hacemos lo que podemos. Juntamos el dinero que cada uno puede aportar y le vamos buscando la vuelta. Ojalá este año puede juntar el dinero para viajar a Francia. Somos solo dos argentinos que fuimos seleccionados para el Mundial de Veteranos”, disparó como un pedido de colaboración.

Marcos nunca se alejó del judo. Cuando dejó de competir distribuía las horas del día entre su trabajo, el dictado de clases en las escuelitas de Neuquén y un entrenamiento riguroso. “Los Veteranos es gente que va a luchar, uno no asimila la edad que tiene ni si tiene mucho o poco dinero . Los Veteranos se preparan para ir a ganar un torneo”, confirmó el deportista.

Es así que Lino entrena tres veces por día (intercalando gimnasio y judo), de lunes a viernes y los sábados se suma a una jornada de entrenamiento general con otros judokas de la región, que se lleva a cabo en la Ciudad Deportiva de la capital neuquina.

En su infancia la curiosidad por saber qué había detrás de las paredes de un pequeño club de barrio, lo enlazó al mundo del judo. Y jamás se fue de allí, aun cuando los primeros años entrenada en un campito de fútbol y pensaba que tal vez algún día sería un jugador de renombre.

Hoy ya de adulto, su mente y su cuerpo están enfocados en el mundial de Francia. Solo hace falta que el dinero aparezca así como a principios de año apareció la notificación que le anunciaba que había quedado seleccionado.