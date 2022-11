«Marea verde», la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, se presenta en Bariloche

«Marea Verde«, el documental que recorre la historia del aborto en la Argentina, visibilizando la lucha feminista durante más de 20 años, llega a Bariloche. Así lo anunciaron las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Bariloche.

La película de 74 minutos resume un trabajo de 7 años del director colombiano Angel Giovani, pasando por relatos en primera persona, marchas, noticias, vigilias e intensas discusiones políticas hasta lograr la ley que establece el aborto legal en Argentina.

«Marea Verde surgió a partir de una imagen el 17 de septiembre en Buenos Aires, con un grupo de mujeres que reclamaban por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Empecé a filmarlas porque me parecía muy impactante esa imagen de un espíritu tan valiente y aguerrido», contó Giovani que reside en Argentina desde hace 13 años.

En ese proceso, se topó con muchas activistas y poco a poco, las filmaciones fueron tomando forma de documental.

El documental se presentó en Colombia. Foto: gentileza

«Me decidí a hacer una película que retratara la lucha por el aborto. En determinado momento, me pregunté hacia dónde iba y recordé una vivencia personal con mi mamá a los 15 años, cuando me contó sobre su aborto. Recuerdo la sensación de no saber qué responder y tampoco querer saber«, relató el realizador.

Cuando recordó esa escena, el primer impulso fue llamar a su madre y tuvimos, según describió, «la conversación más linda de mi vida». «Me contó detalles y ahí descubrí que había algo no resuelto de mí en torno a se tema. El relato de mi madre cambió mi perspectiva. Cuando estás contando una histoira tan emocional, hay que resolver cuestiones internas», sintetizó.

El resultado de ese trabajo se presenta este jueves a las 21 en el espacio INCAA en la escuela de arte La Llave, en Onelli y Sobral. Su director la define como una «película emocional con un retrato íntimo de estas activistas«.

Giovani aseguró que ser varón nunca fue un obstáculo para hacer el documental. «Se hizo de una forma en la que me encantaría que se hicieran los documentales: en colectivo. Es un retrato de un momento histórico con gran admiración de esa lucha que consiguió la ley», explicó.

El valor de la entrada es de 100 pesos; estudiantes y jubilados abonan 50 pesos.