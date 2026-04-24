Suspenderán prácticas ambulatorias para afiliados de PAMI en clínicas de la región

Las nuevas medidas fueron definidas en conjunto por las 30 clínicas de las cuatro provincias. Foto: Matías Subat.

Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa emitieron un nuevo comunicado en el que actualizan la situación en cuanto a restricciones en la atención a afiliados de PAMI ante la falta de recomposición de los ingresos por prestaciones médicas.

En este marco, anunciaron que desde el próximo lunes suspenderán prácticas ambulatorias, que se suman a la interrupción de cirugías programadas vigente desde la semana pasada. La medida alcanza a unas 30 instituciones patagónicas que aseguran no haber recibidos respuestas ante los reclamos.

Según informaron mediante el comunicado, los prestadores siguen «sin tener ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo de actualización de los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos», lo que derivó en la decisión de avanzar con nuevas limitaciones en la atención.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII agregó que durante la jornada «se elevó a PAMI central la comunicación al respecto y quedamos a la expectativa de que nos informen algo. Por ahora, más allá de que nos dicen que están trabajando en la búsqueda de soluciones, no tenemos nada en concreto hasta la fecha».

En ese marco, desde el sector que nuclea clínicas privadas recordaron que desde hace una semana ya se encuentran suspendidas las cirugías programadas, es decir, aquellas que no son urgencias o emergencias.

A esto se sumará, a partir del próximo lunes, la suspensión de prácticas ambulatorias, que incluyen estudios de diagnóstico por imágenes, consultas con especialistas, cardiología y endoscopías. Por el momento, se mantendrán las atenciones de urgencia y emergencia.

El pronunciamiento también advierte que las prestaciones ambulatorias «ya están absolutamente limitadas» por medidas implementadas por el propio PAMI, que estableció cupos tanto por afiliado como por prestador, e incluso para autorizaciones excepcionales en casos urgentes.

Sabalette también aclaró que «si hubiera turnos otorgados para la semana próxima y no obedecen a situaciones de alguna urgencia médica, se cancelarían».

Desde el sector señalaron que las restricciones podrían ampliarse si no hay avances en la negociación, y explicaron que las decisiones buscan «resguardar, hasta donde nos sea posible, lo más crítico del sistema que son las atenciones de urgencias y emergencias».

En ese sentido, remarcaron que la solución depende de las autoridades nacionales del PAMI y advirtieron que, de no haber respuestas concretas, «a partir de la primera semana de mayo podría verse afectada la atención en guardia».

Finalmente, indicaron que continúan a la espera de una convocatoria para dialogar con el organismo y que mantienen su disposición para encontrar una salida al conflicto.

El comunicado lleva la firma de instituciones de las cuatro provincias. En Río Negro, adhieren centros como Clínica Roca, Sanatorio Juan XXIII, Policlínico Modelo, Clínica Viedma, entre otros.