Mariano Gaido dijo que Neuquén no puede subsidiar a un intendente irresponsable

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, respondió con dureza a su par de Centenario, Esteban Cimolai, ante el planteo de una salida con diálogo para subsanar la deuda que tiene la vecina comuna por el depósito de residuos en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN). Lo calificó de irresponsable y dijo que los vecinos de Neuquén «no tienen por qué sostener a un municipio ineficiente«.

«Lo de Centenario no fue una falta de pago; hasta dos meses se entiende alguna situación de emergencia, pero cinco meses, es de absoluta irresponsabilidad», dijo Gaido ayer al ser abordado por Río Negro.

El intendente capitalino sostuvo que la recolección de residuos es el servicio más importante que tiene cada municipio. «Todos los meses tenemos que pagar la concesión al CAN para llevar los residuos domiciliarios, Centenario dejó de pagar hace 5 meses, cómo no van a pagar el servicio más importante que tiene la municipalidad«, preguntó.

Agregó que lo que debe Centenario, sale de los recursos de vecinos de Neuquén, que «no tienen por qué sostener a un municipio ineficiente: el servicio más importante para un municipio es el de la recolección de basura, se tienen que poner al día inmediatamente o se cierran las puertas», insistió.

La deuda es de 644 millones de pesos. Según los datos capitalinos, Centenario deposita unas 902 toneladas por mes en el CAN. La localidad tenía un vertedero hace más de una década que fue clausurado.

«Neuquén es generosa, le abrió los brazos para dejar de contaminar el ambiente y tener un servicio cuidado»criticó en tanto aclaró que «el diálogo político existe, pero hay una administración irresponsable. No avalaremos la irresponsabilidad o la falta de administración deficiente».

Agregó que su responsabilidad era para con los vecinos de Neuquén y que no permitirá que resulten afectados por una «administración responsable». «No hay interna, hay una deuda de 640 millones de pesos que se tiene con la empresa (Basaa, la concesionaria del CAN), si no paga, no se presta», finalizó.

Gaido se mostró contrariado al ser consultado por versiones de una interna y respondió que «no hay una cuestión política, sino de prioridad, en el mundo, el servicio más importante para resolver es la recolección de residuos, no nos pueden pedir que subsidiemos una administración ineficiente, Centenario recibe coparticipación y tiene recaudación propia como la tiene Neuquén, por qué pedirle a otro municipio que lo subsidie», insistió.