Ultimátum del intendente Mariano Gaido a Esteban Cimolai: ¿Dónde irán los residuos de Centenario?

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, evitó salir al cruce de las amenazas de la intendencia de Neuquén por el cierre de las puertas del Complejo Ambiental debido a una deuda de 4 meses y en un comunicado de tono cordial, aseguró que la comuna «ha sido respetuosa de sus deudas» y que buscará como «revertir la situación, con buena voluntad». La localidad tiene un vertedero clausurado de basura y genera unas 902 toneladas de residuos domiciliarios por mes que Cliba depositaba en el Complejo Ambiental Neuquén.

«Hemos conversado con el intendente Mariano Gaido y está de más decir que queremos pagar», planteó en declaraciones de prensa el intendente Cimolai, quien recordó que desde hace dos años que asumió, la ciudad está en «emergencia económica y de servicios».

Sostuvo que Gaido conoce las premuras económicas que padece la localidad y agregó que podrá «llegar a un acuerdo» como ocurrió ante demoras anteriores.

Cimolai detalló que debido a las deudas heredadas de la gestión del ex intendente Javier Bertoldi, de Centenario, su administración debió asumir un pasivo de 4.500 millones de pesos y que priorizó el pago al EPAS o a CLIBA, además de los compromisos «de obras no ejecutadas.»

«Entre hoy y mañana deberá pagar la totalidad de la deuda», dijo sin vueltas el subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, Cristian Haspert, quien en una maratónica recorrida por varios de medios de comunicación por la mañana, repitió lo que ya había anticipado a RIO NEGRO en cuanto a que la intendencia de Centenario «mira para otro lado» cuando se le reclaman los fondos adeudados y evaluó que «tendrán otras prioridades» que no son el saneamiento urbano.

Con insistencia, sostuvo que las autoridades de Centenario no atendían los reclamos de pago. Recordó que hasta el jueves había tiempo para pagar los 644 millones en mora y que como el 9 de julio es feriado nacional, restaban dos días o «se cierran las puertas» del Complejo Ambiental Neuquén para los camiones que lleguen de Centenario.

La empresa Cliba tiene la concesión tanto en Centenario como en Neuquén para la recolección de residuos (foto Cecilia Maletti)

Confianza del intendente Cimolai

“Esta gestión ha sido respetuosa con sus deudas y viene manteniendo un equilibrio entre las heredadas y obras de carácter urgente que Centenario necesita» sostuvo Cimolai ante el ultimátum de Neuquén capital. Recordó que pagaba obras «necesarias e históricas» en la «reparación de los servicios públicos”.

En el comunicado no se indicó sobre las alternativas que tiene la ciudad para depositar la recolección domiciliaria de sus residuos. «Es nuestra intención poder continuar con las conversaciones», planteó Cimolai quien no hizo referencia a un diálogo cortado con Neuquén.

«El intendente Gaido sabe de nuestra realidad y de que queremos ponernos al día» esgrimió el jefe comunal de Centenario quien reveló que «nos pasó una vez y se pudo revertir la situación con buena voluntad y predisposición de las partes, y esta vez no va a ser la excepción”, confió.

Hasper no mostró voluntad de diálogo de la intendencia neuquina por cuanto repitió que salvo «un pago total» de los fondos que debe Cimolai, «el jueves se cierran las puertas y dejamos de recibirle los residuos a Centenario. «Deberán revisar sus prioridades», insistió.