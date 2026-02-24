Marta Litter: adiós a una pionera de la química y defensora del agua como derecho humano

Marta Litter: Destacada referente ambiental y una figura clave de la Academia.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra Presidenta, la Dra. Marta Litter. Destacada referente ambiental y una figura clave de la Academia.», dicen desde la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y el mundo científico se suma a despedir a una pionera de la química y defensora del agua como derecho humano.

Marta Litter, fue investigadora superior del CONICET y profesora titular del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Referente en química ambiental, fue mentora de cientos de estudiantes y condujo con compromiso una institución que puso la ciencia al servicio del pueblo y de la soberanía argentina.

Pionera en el estudio de la contaminación de aguas subterráneas, dedicó décadas a descubrir cómo se producen y a desarrollar tecnologías para su remediación. Sus aportes científicos, plasmados en más de 200 publicaciones, tuvieron alcance global y participaron de políticas y debates sobre el acceso al agua como derecho humano imprescindible.

«Espero que este premio sirva para que las generaciones jóvenes que he formado continúen en la investigación científica y en el cuidado del ambiente», dijo al recibir el premio Latin American Women in Chemistry 2021.

En 2021 recibió el premio Latin American Women in Chemistry, otorgado por la American Chemical Society y la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas. Al recibir la distinción, Litter expresó su deseo de que el reconocimiento impulse a las generaciones jóvenes que formó a continuar en la investigación científica y en el cuidado del ambiente, fortaleciendo lazos con la comunidad científica nacional e internacional.

Su trabajo estuvo orientado al desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas, aire y suelos desde la fisicoquímica ambiental. Se enfocó en la remoción del arsénico en el agua y en la difusión de este problema en el ámbito mundial, principalmente en América Latina y Argentina.

“El nivel máximo de arsénico en agua de bebida fue incorporado al Código Alimentario Argentino, y debería ser respetado en las aguas para consumo humano. Sin embargo, ese límite aún no se cumple en distintas partes de Argentina. Tampoco se tiene en cuenta en algunos otros países de América Latina”, afirmaba Litter, en una entrevista con la periodista Valeria Román en 2022.

En uno de los últimos artículos publicados en la prensa, en diario Los Andes con su firma, escribe: «Según las Naciones Unidas, los estados deben respetar, proteger y cumplir obligaciones con respecto al derecho humano al acceso al agua a través de leyes, estrategias y planes de acción. Deben evitar que terceros interfieran, evitando la desconexión o el impedimento al suministro, impedir que las empresas dañen la calidad del agua por contaminación, y facilitar el acceso al agua y proveerla cuando los individuos no puedan disponer de ella por sus propios medios. También deben promover la educación para el uso sustentable del agua. Sin embargo, además de los gobiernos, deben involucrarse otros actores: empresas, sociedades civiles y ciudadanía en general».

Formada en la Universidad de Buenos Aires (Doctora en Química, 1974) con un posdoctorado en la Universidad de Arizona, fue investigadora principal en la Comisión Nacional de Energía Atómica y jefa de la División de Química de la Remediación Ambiental antes de su retiro. Recibió múltiples reconocimientos, Premio Mercosur (2006 y 2011), pionera de la fotocatálisis en Argentina (2016), miembro de TWAS (2019) y de la Academia de Ciencias de América Latina (2020), entre otros, y fue postulada a importantes premios internacionales.

Además de su trayectoria científica, su historia personal quedó registrada en un documental sobre las primeras mujeres que ingresaron al Colegio Nacional de Buenos Aires; allí cuenta con nostalgia y orgullo cómo sus padres apoyaron su paso al “Nacional”, un gesto que marcó su vínculo con la educación y la comunidad académica.

La comunidad científica y la sociedad pierden a una investigadora brillante y a una docente que supo conjugar rigor científico con compromiso social. Su legado permanecerá en la investigación, en las políticas ambientales y en las generaciones que formó.