Otro día con viento y ráfagas intensas: ¿qué zonas de Neuquén y Río Negro están afectadas?

Si bien la jornada comenzó tranquila, a media mañana el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por fuertes vientos y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. A continuación te detallamos las zonas afectadas.

El organismo nacional había emitido un primer parte donde descartaba alertas, sin embargo con el transcurso de las horas la situación cambió y de esta manera emitió otro parte para informar un nuevo temporal.

Según el detalle del pronóstico, «el área será afectada por vientos del sector oeste, prevaleciendo del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h». A su vez destacó que se registrarán «ráfagas que podrán superar los 90 km/h» y no descartan «reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento».

Las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta

El SMN informó que en el caso de Río Negro casi toda la provincia estará bajo alerta, salvo la región cordillerana que incluye a Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó.

En tanto en Neuquén, la región bajo alerta es menor y solo afectará: Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú.

En cuanto a las horas más complicadas, el organismo señaló que el temporal comenzará a registrarse con mayor intensidad durante la tarde y se mantendrá así hasta la noche.