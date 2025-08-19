Más asfalto en Neuquén: comenzó la repavimentación de una ruta clave entre Zapala y Aluminé

Más asfalto en Neuquén. La Ruta 46, que conecta Zapala con Las Coloradas y Aluminé, está siendo repavimentada en el tramo comprendido entre la Ruta 40 y la Ruta 24. “Se solicita a los usuarios de la traza que circulen con precaución, reduzcan la velocidad y respeten la señalización”, advirtió el Gobierno provincial través de un comunicado.

Desde el organismo detallaron que las tareas, que comenzaron días atrás con bacheo y esta semana avanzaron con carpeta asfáltica caliente, abarcan 50 kilómetros. Asimismo, afirmaron que la intervención vial, que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, es ejecutada mediante una articulación entre Vialidad Provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP SA) y Fiduciaria Neuquina.

Remarcaron que esta obra «fue priorizada dentro del plan de asfalto implementado por la actual gestión de gobierno ya que permitirá jerarquizar la conectividad turística y productiva de la Región del Pehuén».

Foto: Neuquén Informa.

Los plazos para las concesionarias de las represas de Neuquén y Río Negro en medio del proceso de privatización

En el decreto que se publicó en el Boletín Oficial, se establecieron plazos para las actuales concesionarias de las represas del Comahue para que puedan seguir operando hasta fin de año. Fue en la norma que se avanzó con la privatización de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

En la norma publicada este martes, se precisó que desde hoy las actuales concesionarias Orazul Energy Cerros Colorados SA, ENEL Generación El Chocón SA, AES Argentina Generación SA y Central Puerto SA «continuarán operando los Complejos Hidroeléctricos que les fueron oportunamente otorgados en concesión, en tanto remitan, dentro de lo cinco días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, la Carta de Adhesión».

Agregó que una vez remitida esa carta «continuarán operando como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional».

Aclaró el decreto que en caso de no producirse la adhesión «estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles, «con el fin de que el Estado nacional adopte los recaudos necesarios para la continuidad de la actividad».