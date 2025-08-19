Murió un hombre tras quedar atrapado en un incendio en Roca: investigan cómo inició el fuego

Murió un hombre tras quedar atrapado en el incendio de una casa en Roca. Foto: gentileza Canal 10.

Durante la madrugada de este martes se registró un grave incendio en Roca que dejó como resultado una persona muerta. La víctima es un hombre de aproximadamente 30 años que quedó atrapado en el interior de la vivienda. Los vecinos intentaron apagar el fuego previo a la llegada de Bomberos, pero lamentablemente no lograron rescatarlo. El comisario Milton Almendra confirmó a Diario RÍO NEGRO lo sucedido y explicó que se investiga cómo se originó el fuego para determinar si fue «accidental o no».

El trágico episodio ocurrió minutos antes de la 3 de la madrugada. La Policía tomó conocimiento por un llamado al 911 en el que alertaban la grave situación.

Almendra informó a Diario RÍO NEGRO que el fuego inició en una casa del barrio Quinta 25 y cuando los efectivos llegaron al sitio, se encontraron con varios vecinos que estaban intentando sofocar el fuego debido a que había una persona atrapada en el interior.

Los Bomberos Voluntarios de Roca arribaron a los pocos minutos e iniciaron su labor, sin embargo el fuego ya había avanzado sobre gran parte de la casa.

Trágico incendio en Roca: el relato de los sobrevivientes de cómo notaron el fuego

Según información a la que accedió este medio, la dueña de la vivienda se encontraba afuera y relató que, al despertarse para ir al baño, notó que había fuego en el interior de la casa. Ella confirmó que había una persona dentro.

Aunque la causa del incendio aún está bajo investigación, la propietaria aportó un dato clave: se calefaccionaban con una estufa a leña en la que quemaban todo tipo de materiales, incluyendo nylon y trapos.

Por otra parte también se pudo entrevistar a una segunda mujer, quien contó que estaba durmiendo y fueron los gritos de su madre -propietaria de la vivienda- pidiendo auxilio la que la despertaron. De esta manera se enteró que su cuñado estaría atrapado en la casa.

Un vecino también aportó información a los efectivos y contó que salió al escuchar los gritos pidiendo ayuda, en ese momento pudo observar salir a la pareja del hombre envuelta con una frazada.

Tragedia en Roca: lo que se sabe de la víctima

Los bomberos procedieron a sofocar el incendio y una vez que concluyeron su tarea, encontraron en el interior un «cuerpo totalmente calcinado», informaron desde la Policía.

Se determinó que la víctima era un hombre de unos 35 años y familiar de la dueña de la casa, pero por el momento no revelaron su identidad.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Vera, quien dispuso que se convoque a peritos y el Gabinete de Criminalística.