A menos de un mes del comienzo del verano, la Patagonia se prepara para una jornada marcada por importantes contrastes meteorológicos. Este jueves 26 de noviembre, algunas ciudades del sur argentino podrían registrar temperaturas superiores a las del noreste del país.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, Puerto Madryn, en Chubut, podría alcanzar una máxima de entre 30 y 34 °C, mientras que en Tierra del Fuego se esperan condiciones mucho más frías.

El escenario refleja la diversidad climática de la Patagonia, donde pueden coexistir temperaturas propias del verano, fuertes vientos y registros térmicos considerablemente bajos.

Puerto Madryn podría registrar más calor que Posadas

Uno de los datos más llamativos del pronóstico para este jueves es la posibilidad de que Puerto Madryn supere térmicamente a Posadas, en Misiones.

La ciudad costera de Chubut tendrá una jornada mayormente soleada y con un marcado ascenso de las temperaturas respecto del miércoles.

También se esperan condiciones cálidas en otros sectores de la Patagonia norte, con máximas que podrían superar los 30 °C.

Por qué puede hacer más calor en la Patagonia que en el norte argentino

Aunque habitualmente se relaciona a la Patagonia con las bajas temperaturas, durante la primavera y el verano pueden producirse importantes ascensos térmicos.

El ingreso de masas de aire cálido, la baja humedad, la escasa nubosidad y las características de la circulación atmosférica pueden favorecer estos episodios.

En contrapartida, la presencia de nubosidad, precipitaciones o el ingreso de aire más fresco pueden moderar las temperaturas en las provincias del norte.

La ubicación geográfica no es el único factor que determina cuánto calor puede hacer en una ciudad durante una jornada determinada.

Del calor en Chubut al frío y el viento en el extremo sur

Mientras Puerto Madryn se prepara para una jornada con características veraniegas, Ushuaia tendrá condiciones mucho más frías, con temperaturas que podrían oscilar entre los 8 y los 11 °C durante parte del día.

El viento también estará presente en diferentes sectores del territorio patagónico, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué se espera para los próximos días en la Patagonia

El ascenso térmico también alcanzará diferentes localidades de Río Negro y Neuquén, aunque las condiciones variarán según cada región.

En Chubut, las temperaturas agradables podrían extenderse durante el viernes y parte del fin de semana.

A pocos días de diciembre, la Patagonia vuelve a mostrar sus contrastes: mientras algunas ciudades tendrán condiciones ideales para disfrutar de la playa, otras todavía necesitarán abrigos y protección contra el viento.