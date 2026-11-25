En la Ruta Nacional 22 se registró un trágico choque que dejó como resultado un motociclista muerto. El grave episodio se registró este miércoles 25, cerca de la estación de servicio que se encuentra en Allen. La víctima fatal era un joven que circulaba en moto junto a una mujer, esta última fue derivada al hospital local.

Choque fatal en la Ruta 22: qué pasó

De acuerdo a la información brindada por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad, el hecho se registró minutos después de las 12:00, en la intersección de la Ruta 22 y el Acceso Biló que permite la entrada a Allen.

Los protagonistas del choque fueron un Renault Clio, conducido por una joven, y una moto Honda Twister en la que viajaban dos personas: la víctima fatal y una mujer.

Si bien resta esclarecer la modalidad del siniestro, las primeras pericias indican que todo sucedió cuando el auto intentó cruzar la Ruta 22 en sentido norte-sur sin advertir la circulación del rodado menor. A raíz de la maniobra, la motocicleta impactó contra el lateral derecho del vehículo y sus ocupantes cayeron sobre el asfalto.

Como consecuencia, el conductor de la moto -un joven que sería oriundo de Buenos Aires- murió en el acto, mientras que su acompañante fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital de Allen.