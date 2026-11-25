Después de la reunión que se concretó entre las autoridades provinciales, municipales y los desocupados se resolvió hacerles un relevamiento socioeconómico, en Plaza Huincul. Luego del bloqueo de las Rutas 22 y 17, se avanzará en el análisis de las posibilidades de ingreso laboral.

Ante el resultado de este encuentro, se inició el proceso de verificación de datos e incorporación a los registros municipales y provinciales.

Tal como quedó comprometido ayer, este miércoles desde las 9 se concretó el encuentro entre el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y los referentes de los desocupados que cortaron durante doce horas las Rutas 22 y la provincial 17.

También estuvieron el delegado de la Región Comarca, Rubén García y Hugo Romero, representante de Desarrollo Social de Provincia.

El grueso de los manifestantes esperó en inmediaciones del municipio huinculense, mientras la reunión se desarrolló en el centro cultural Gregorio Álvarez, del barrio Uno.

Después de casi tres horas, los referentes a través de Nolberto López expresaron cuáles eran sus planteos, entre ellos, el que se tenga en cuenta a las personas que tienen anotadas, con los correspondientes Currículum Vitae y que no exclusivamente sea para el ingreso al proyecto de GNL, sino al resto de las obras públicas o alguna otra posibilidad de fuente laboral.

De parte de las autoridades, se les planteó el abanico de ofertas de formación en oficios o capacitación que ya existen y la necesidad de reforzar los pedidos ante las vías institucionales vigentes.

Por otra parte, se ofreció hacer un relevamiento socioeconómico para saber la situación de vulnerabilidad que existe entre este grupo. Al respecto, se avanzará en determinar algún tipo de ayuda momentánea, hasta que se pueda cambiar la situación laboral de esa persona.

Ni bien concluyó la reunión, los desempleados se acercaron hasta las oficinas de Desarrollo Social del municipio y la que depende de Provincia, para completar con las encuestas. De este modo quedó desestimada la posibilidad de volver a las rutas para protestar.