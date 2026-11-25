Un camión que llevaba la batea levantada chocó contra un puente histórico en Pigüé y todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. El siniestro vial provocó daños en la estructura y las autoridades pertinentes evalúan en qué estado se encuentra la estructura.

El impacto sucedió el martes por la noche en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 132, cuando el chofer de un camión se llevó puesto parte de la estructura del puente debido a que tenía la caja de carga trasera levantada, indicó Noticias Argentinas.

Choque de un camión que iba con la batea levantada: qué se sabe

Con la denuncia radicada, se activó el protocolo correspondiente y la principal hipótesis que barajan las autoridades es que el camión tenía rota la batea. Esta presunción surge de lo comentado por el conductor, quien explicó que había realizado reparaciones de la caja minutos antes por problemas.

La Municipalidad de Saavedra-Pigüé emitió luego un comunicado en el que informó que, debido al incidente vial, se realizó un desvío del tránsito: “Se solicita a quienes circulen por el sector extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal interviniente”.

Se pidió la intervención de Vialidad Nacional para determinar la totalidad de los daños de la estructura y si hay peligro de derrumbe.